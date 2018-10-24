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مرأة

العيش الناشف يعالج هذا المرض الشائع .. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:48 م
العيش الناشف يعالج
العيش الناشف يعالج هذا المرض الشائع
اسماء محمد
قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارى التغذية العلاجية، ان الغثيان من أشهر الأعراض الشائعة بين الجميع سواء عند الاصابة بمرض مؤقت كالانفلونزا او البرد ، أو النساء خلال فترة الحمل، أو الدوار .. إلخ ، وهذه المشكلة تتطلب حلا سريعا يريح المريض بسرعة.

وأضافت " ليندا " خلال ندوتها بموقع " صدى البلد " أن هناك اعتقادا خاطئا منتشرا بين الناس أن الليمون هو الحاجة الوحيدة القادرة على منع الغثيان لكن هذا ليس صحيح فهناك أطعمة تستطيع لها فاعلية أكبر بكثير من الليمون فى منع الترجيع والغثيان فى مقدمتها العيش الناشف المحمص، والجنزبيل.

وأشارت "ليندا" إلى أن العيش البلدى أفضل لصحة الجسم من الأنواع الأخرى و يحافظ على رشاقة الجسم لذا يفضل اختياره عن الرغبة فى علاج الشعور بالغثيان.

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