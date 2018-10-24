العلاقات والاختلافات بين الرجالة والستات فى مكتبة مصر الجديدة 3 نوفمبر



تنظم جمعية الفن للتنمية التابعة لوزارة التضامن محاضرة ضمن " ميكرفون نُون" تحت عنوان "عن العلاقات و الاختلافات بين الرجالة و الستات"، و ذلك يوم السبت الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٨، بمسرح مكتبة مصر الجديدة .



و تبدأ المحاضرة في تمام الساعة الخامسة مساءًا، باستهلال عن الإختلاف بين الرجل و المرأة من حيث التفكير و المشاعر و السلوكيات المختلفة، و كيفية التعامل مع الجنس الآخر من خلال فهم تلك الإختلافات.



يقدم المحاضرة، أشرف فارس المتخصص في المشورة الأسرية و العلاقات ، كما يتضمن برنامج اليوم على عرض مسرحي، تقدمه فرقة " خيوط"، بالإضافة لإمكانية إصطحاب الأطفال للاستمتاع بفقرات " بذرة توت" و التي ستقوم بعمل أنشطة مختلفة للأطفال من بينها " شجرة الألوان" و الذي يستهدف تعليمهم قيمة احترام الآخر و الإختلاف معه.