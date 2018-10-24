غدًا .. انطلاق المؤتمر الدولى الأول للياقة البدينة بالقاهرة بحضور 12 خبيرا دوليا

تنطلق غدا الخميس أولى فعاليات المؤتمر الدولى الأول للياقة البدنية بالقاهرة الذى يستمر على مدار يومى الخميس والجمعة الموافقين 25 -26 أكتوبر الجارى والذى تنظمه لحدى شركات الاستشارات الرياضية و اللياقة بالتعاون مع المجلس الدولي لعلوم الرياضة والتربية البدنية بالمانيا والأكاديمية الدولية لعلوم و تكنولوجيا الرياضة بالنمسا.



يحاضر خلال جلسات المؤتمر 17 محاضر متخصص فى مجال اللياقة البدينة فى مصر وكوريا الجنوبية والنمسا، ويشارك فى المؤتمر عددًا كبيرًا من الحضور من مدربى اللياقة البدينة فى مصر ومن الدول العربية والمهتمين بهذه الرياضة حيث يتم عرض أخر التطورات العلمية والتكنولوجيا مجال الرياضة واللياقة البدينة.



ويشارك فى المؤتمر عدد المتحدثين الدوليين منهم باسكال باور رئيس المؤتمر والمحاضر الدولى فى مجال اللياقة البدنية والباحث فى كلية علوم الرياضة بجامعة فيينا و دكتور هين سوك لي الاستاذ المساعد بكلية التربية جامعة تشونج آنج - كوريا الجنوبية وباحث بمركز ابحاث تكنولوجيا الرياضة بجامعة كالجاري الكندية ودكتور هارلد تشان استاذ بكلية العلوم الرياضية بجامعة فيينا و الدكتور فاروق عبد الوهاب استاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا ودكتور مسعد علي محمود استاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة.



وأكد الدكتور إسلام مسعد استاذ بكلية العلوم الرياضية بجامعة المنصورة و منسق عام المؤتمر أن المؤتمر يضم أكثر من 12 متحدثا من مصر والنمسا وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى عدد كبير من المتخصصين والعاملين فى مجال اللياقة البدنية فى مصر ,حيث يهدف إلى تبادل الخبرات حول أخر ما وصل إليه العلم فى مجال اللياقة البدينة وإعداد المدرب الشخصى .



وأوضح مسعد أنه أصبح هناك اهتمام كبير بصناعة اللياقة البدنية اللياقة البدينة فى مصر والعالم وارتفاع وعى المجتمع بأهميتها خاصة فى ظل زيادة معدلات السمنة العالمية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط ,كما أن مجال اللياقة البدينة أصبح من المجالات المطلوبة و التى توفر فرص عمل كبيرة في مجال التدريب الشخصي والتى تجذب الكثير من الشباب.



وتتناول جلسات المؤتمر عددًا من الموضوعات العلمية والعملية فى مجال اللياقة البدينة ومنها أنماط النشاط البدني وتوصيات الصحة العامة للسكان عامة وكيفية التعامل مع الاصابات الرياضية وإصابات الملاعب وتطبيقات التكنولوجيا فى الرايضة وصناعة اللياقة البدنية ومفاهيم اللياقة البدنية والصحة والعافية والمدرب الشخصي وصناعة اللياقة البدنية فى أوروبا والفلسفة الشرقية في الحركة الانسانية واللياقة البدنية والإعداد طويل المدى للرياضيين و اللياقة البدنية للأطفال ولذوي الاعاقة وكبار السن, وكيفية حل مشكلة التمثيل الغذائي وتعزيزها بشكل طبيعي وريادة الأعمال فى صناعة اللياقة البدنية والتسويق.