الخرطوم تحتضن قمة وادي النيل بين السيسي والبشير غدا.. نواب البرلمان: تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان.. وأخبار سارة لشعبي البلدين.. ونائب: ملف مواجهة الإرهاب سيكون له الأولوية

وكيل النواب: زيارة الرئيس السيسي للخرطوم ستحمل نتائج مبشرة للشعبين

البرلمان الإفريقي: قمة السيسي والبشير تدعم العلاقات الثنائية

أفريقية البرلمان: القمة المصرية السودانية ستناقش تأمين الحدود بين البلدين

برلمانية: القمة المصرية السودانية ستناقش ملف مكافحة الإرهاب

أشاد عدد من نواب البرلمان بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان الشقيق وعقد القمة الـ24 مع الرئيس عمر البشير غدا الخميس ، حيث أكدوا أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين، كما أشاروا إلى أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم بالاستراتيجية والتاريخية وذات الخصوصية بين البلدين وشعبى وادى النيل خاصة ان الرئيس السيسى يعطى اولوية قصوى للتعاون مع السودان فى مختلف المجالات ، كما أوضحوا أن الرئيس السيسى لديه ذكاء سياسى من خلال قيامه بتوطيد علاقة مصر بالسودان وقدرته على إزالة أى خلافات بين البلدين وتقريب وجهات النظر المشتركة فيما بينهما ، حيث ان مصر والسودان سيظلان شعبا واحدا إلى الأبد.فى البداية أكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان الشقيق وعقد القمة الـ24 مع الرئيس عمر البشير ستشهد فتح أطر التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين البلدين والاستثمارات المشتركة بين أبناء القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنها ستحمل نتائج مبشرة للشعبين المصري والسوداني.وأوضح وهدان في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين، مضيفا أن الزيارة تخدم الرؤية المصرية بضرورة توثيق العلاقات لدولتين مصيرهما واحد.ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم تأتي في إطار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر والسودان، وتحظى بترحيب رسمى وشعبى كبير، مشيرا إلى أن اللقاءات المتبادلة بين رؤساء البلدين تأتي ترسيخًا وتعظيمًا لمساحات التعاون المشترك بينهما خاصة أنه بين البلدين علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطيدة.وشدد على أنه من الضروري زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان والذي يبلغ حاليا مليار دولار، وهو أمر لا يرتقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقة بين أبناء وادي النيل علاقة خاصة جدا يجب تطويرها على كافة المستويات.وأضاف أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية المقرر بحثها والتي تزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين وعلى رأسها الربط الكهربائي بين مصر والسودان بحيث تقوم مصر بإمداد السودان بالكهرباء، بما يساهم في توفير احتياجات السودان من الطاقة ومساعدتها في زيادة معدلات التنمية وغيرها من الموضوعات الاقتصادية المهمة.وأشاد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى، بتصريحات السفير عبد المحمود عبد الحليم السفير السودانى فى القاهرة التى أعلن خلالها ان الرئيس عبد الفتاح السيسى سيزور الخرطوم غدا الخميس للمشاركة فى اجتماع اللجنة العليا المصرية السودانية وان القمة الرئاسية بين السيسى ونظيره السودانى عمر البشير ستعقد خلال الزيارة وتخرج عنها أخبار سارة لشعبى البلدين.وأكد " الجندى " فى بيان له ، أهمية القمة لدعم العلاقات بين مصر والسودان والدول الافريقية متوقعا نجاح تلك القمة وتحقيقها لجميع أهدافها السياسية والاقتصادية مؤكدا أهمية توقيت الزيارة والقمة بين الرئيسين السيسى والبشير خاصة ان هناك العديد من الأحداث والأوضاع السياسية المهمة افريقيا وعربيا ودوليا.ووصف النائب مصطفى الجندى العلاقات بين القاهرة والخرطوم بالاستراتيجية والتاريخية وذات الخصوصية بين البلدين وشعبى وادى النيل خاصة ان الرئيس السيسى يعطى اولوية قصوى للتعاون مع السودان فى مختلف المجالات.وطالب النائب مصطفى الجندى الحكومة بمتابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات التى تم توقيعها بين مصر والسودان خلال المرحلة الماضية وايضا الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تتم خلال الزيارة الزيارة وايضا تنفيذ ومتابعة جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى وقعتها مصر مع مختلف دول القارة السمراء.وأكد الجندى ان هناك مجالات متعددة بين مصر والسودان خاصة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية والتبادل التجارى بين البلدين واقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة لصالح شعبى وادى النيل مطالبا الحكومة بالاسراع فى استغلال التعاون مع دولة السودان فى مختلف المجالات.وقال النائب محمود يحيى ، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن القمة المصرية السودانية بين الرئيس السيسى والرئيس البشير يوم الخميس المقبل بالسودان لها أهميتها القصوى خاصة خلال الفترة الحالية.وأشار يحيى فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القمة من المقرر ان تناقش اوجه التنسيق فى الملفات الهامة بين البلدين وعلى رأسها تأمين الحدود المصرية - السودانية ، بالإضافة إلى التنسيق بشأن المصالح المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.وأوضح أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن القيادة السياسية فى مصر على وعى بأهمية العلاقة بين البلدين ، وبالتالى فمن المتوقع ان ايضا ان تتطرق القمة لتقريب وجهات النظر فى أى نقاط خلافات سابقة بين البلدين ، بالإضافة إلى أزمة سد النهضة.وقالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الشعبين المصرى والسودانى واحد "أبناء النيل" وتربط علاقات تاريخية مشتركة ويربطهما دم واحد ، ولا احد يستطيع ان يغفلها.وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى لديه ذكاء سياسى من خلال قيامه بتوطيد علاقة مصر بالسودان وقدرته على إزالة أى خلافات بين البلدين وتقريب وجهات النظر المشتركة فيما بينهما ، مؤكدا ان مصر والسودان سيظلان شعبا واحدا إلى الأبد.وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن القمة المصرية السودانية بين الرئيس السيسى والرئيس البشير فى السودان المقرر عقدها غدا الخميس من المتوقع ان تتناول ملف الإرهاب والذى سيكون له الأولوية فى المناقشة بهدف ضمان سلامة المنطقة العربية، بالإضافة إلى مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين البلدين.