صحة سوهاج تعقد اجتماعا تنسيقيا استعدادا للقضاء على فيروس سي

نظمت مديرية الصحة بسوهاج الاجتماع التنسيقي الثاني بمركز التدريب الإقليمي للإعداد والتجهيز للمسح الشامل لفيروس سي، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي "100 مليون صحة "، حيث أن محافظة سوهاج ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ المبادرة والتي تبدأ في الأول من شهر ديسمبر المقبل وحتى نهاية شهر فبراير 2019.



وقال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن الاجتماع ناقش الترتيبات الخاصة بالوحدات التي سوف تطبق برنامج المسح الطبي الشامل لفيروس سي ومدى توافر القوى البشرية المشاركة بالبرنامج، كما تم مناقشة بعض المعوقات التي تعوق العمل لوضع حلول لها,



وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي قيام مديري الادارات الصحية بالمرور علي وحداتهم للتأكد من جاهزية المكان لاستقبال المرضى، والتأكد من نظافة المكان، وتجهيز القوى البشرية الخاصة والمشاركة لتنفيذ المبادرة، والتواصل والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأزهر والأوقاف للمشاركة، وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى توعية المواطنين باهمية المبادرة.



يذكر ان الاجتماع ضم كلا من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة رجاء حسين مدير عام الأمراض المتوطنة، والدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي ولفيف من مديري عموم مديرية الصحة ومديري إدارات المديرية، ومشرفة الرائدات الريفيات ومديري مستشفيات طهطا والبلينا وأخميم وفريق اشراف الرعاية الأساسية.