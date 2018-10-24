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محافظات

تخصيص 61500 متر مربع لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية بالبحر الأحمر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:00 م
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر اللواء احمد عبد الله
إبراهيم جادالله
أعلن محافظ البحر الاحمر اللواء احمد عبد الله عن تخصيص 61500 متر مربع لصندوق تمويل الاسكان العقارى بوزارة الاسكان لانشاء 20 الف وحدة سكنية جديدة وتسليمها لمستحقيها ممن تنطبق عليهم الشروط .

ومن المقرر تحديد عدد الوحدات بناءا على الطلبات المقدمة من المواطنين طبقا لاعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عن بدء سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد يوم الأربعاء 31 أكتوبر الجارى لحجز الوحدات السكنية (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2) التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى، بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعى .

ووجه المحافظ بنشر الإعلان الخاص بالتقديم للوحدات السكنية بشوارع المدينة وعبر صفحة البوابة الالكترونية للمحافظة ليعم الخبر ارجاء المدينة ويستطيع المواطن التقدم للحصول على وحدة سكنية اذا ما انطبقت عليه الشروط.
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