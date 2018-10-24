شلبي: العمل الحقوقي في عالمنا العربي أوضاعه متشابكة ومعقدة

أكد علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن مسيرة المنظمة منذ تأسيسها في العام 1983، تشكل علامة فارقة على طريق تطور العمل المدني في الوطن العربي، مبينًا أن ذلك أهلها للعب دورها التاريخي كرافد رئيسي لميلاد الجيلين الثاني والثالث من حركة حقوق الإنسان في المنطقة، وحتى بين الذين يعيشون في المهجر خارج ديار الوطن.



وأضاف "شلبي"، خلال الاجتماع الدوري العاشر للجمعية العمومية للمنظمة، المنعقد بأحد فنادق القاهرة الآن، إن التطورات السابقة والأحداث الراهنة أكدت صواب الرؤية التي رسخها الأباء المؤسسين والرواد الأوائل للمنظمة؛ من تبني منهجية العمل المدني عبر التمسك بمؤسسات العضوية المفتوحة، والعمل الجماعي، والحكم الديمقراطي الداخلي، وفلسفة التطوع.



وأشار إلى أنه رغم الصعاب والأعباء التي ترافق إعمال تلك المبادئ، إلا أنها كانت جوهر القوة والاستدامة التي حظيت بها المنظمة، وحائط صد عنها في مواجهة العواصف التي عاشتها، وفي مقدمتها الأزمة المالية التي تتواصل لقرابة عقد متصل من الزمن حتى الآن.



وأضاف قائلا: "لقد كان خيار المنظمة دومًا هو الحفاظ على استقلاليتها، والحفاظ على الاستقلالية لا يتحقق إلا في اتجاهين مزدوجين، أي الاستقلال في العلاقة مع الداخل العربي ومع الخارج الأجنبي، وهي مهمة ليست سهلة على صعيد العمل الحقوقي في عالمنا العربي بأوضاعه المتشابكة والمعقدة".



ووجه التحية لشهداء المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبر مسيرتها، وهم يوسف فتح الله (الجزائر) ومنصور الكيخيا وعبد السلام المسماري (ليبيا) وعدنان وهبي وأحمد سعيد حبوش (سوريا) ومحمد عبد الملك المتوكل (اليمن).



كما وجه التحية لأرواح رواد العمل الحقوقي، وآخرهم الدكتور أمين مكي مدني، الحقوقي السوداني البارز، الذي وافته المنية قبل نحو شهرين، مشيدًا بدور السلطات المصرية على ما قدمته من تيسيرات عديدة ومتنوعة لاجتماع المنظمة رغم صعوبات الاضطراب الإقليمي.