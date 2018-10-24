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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة مطار القاهرة لـ 19 ديسمبر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل ثالث جلسات محاكمة ضابط شرطة مدير بمطار القاهرة الجوى، و6 آخرين لاتهامهم بطلب مبلغ من المال على سبيل الرشوة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المطار"، لجلسة 19 ديسمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية .

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، أحال المتهمين، وهم، محمد أحمد محمد رائد شرطة، وتامر حلمى إسماعيل، صيدلى، وإيهاب فتحى السيد، مدير إدارى بصيدلية، وعماد سامى بطرس مدير إدارى بصيدلية، ونرمين أحمد حامد موظفة بإدارة تأمين الركاب بالمطار"هاربة"، وجورج انطرانيك مارديكيان، موظف بمكتب عقارات بدولة أرمينيا وأراجوهريان أجنبى من أصل سوري "هارب"، والباقى محبوسون على ذمة القضية.

حدثت الواقعة فى أول فبراير وحتى 5 فبراير 2018 بقيام المتهم الأول بصفته موظفا عاما بطلب عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن أخذ من المتهمين السادس والسابع بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تمريره حقيبة عقاقير دوائية إلى داخل الدائرة الجمركية، وتسليمها للمتهم الثانى بصالة السفر دون أن يتم تفتيشها.
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