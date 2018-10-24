حبس 19 شخصا في واقعة حرق منزلين وجراج خلال اشتباكات بإمبابة

أمرت نيابة مركز إمبابة، بإشراف المستشار وليد سراج، المحامي العام لنيابات كرداسة ومركز إمبابة، بحبس 19 شخصا، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ عقب إلقاء القبض عليهم في مشاجرة أسفرت عن حرق منزلين في قرية كفر حجازي.



وكشفت تحقيقات المستشار أحمد داود، مدير نيابة مركز إمبابة عن ورود بلاغ إلي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من اهالي قرية كفر حجازي بنشوب مشاجرة بين عائلتي "علوان" و "رضوان" قام علي أثرها أفراد من العائلتين بحرق منزلين وجراج ملك الطرفين بسبب تجدد خلافات قديمة وقعت منذ قرابة شهرين، نتيجة تطاير الدخان بسبب إشعال النار في قمامة بالقرب من منزلى العائلتين، حيث اشتبك عدد من الأشخاص، وحرر- وقتها- محضرا بالواقعة، إلا أن الأمر انتهى بالصلح بينهما.



وأضافت التحقيقات بحضور نعمان السيسي محامي المتهمين، أن المشاجرة تجددت امس الاول عندما أشعل أفراد احدي العائلتين النار بمنازل العائلة الأخرى مما أسفر عن احتراقه ومنزل آخر وجراج.



وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا بالواقعة؛ فانتقلت سيارات الإطفاء إلى القرية حيث تمكن رجال الحماية المدنية بمشاركة الأهالى من إخماد النيران.



وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية، والتي أكدت صحة الواقعة؛ فوجهت للمتهمين اتهامات "الحرق العمد لمنزلين وجراج، والبلطجة، وترويع المواطنين"، وأصدرت قرارها المتقدم.