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محافظات

التخلص من 30 كلبا ضالا في حملة بقها بعد مهاجمتهم طلاب المدارس

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:25 م
كلاب ضالة
كلاب ضالة
إبراهيم الهوارى
شنت الإدارة البيطرية بمدينة قها، حملة مكبرة تستهدف الكلاب الضالة بشوارع المدينة، وذلك بعد ورود شكاوى عديدة من الأهالى بمهاجمة تلك الكلاب للطلاب بالتعليم الاساسى ببعض المدارس وأسفرت عن القضاء على 30 كلبا ضالا فى شوارع المدينة.

وأكدت المهندسة أمل فوزى رئيس مدينه قها، أن الحملة شارك فيها مجموعة من العاملين بالوحدة المحلية والطب البيطرى والصحة والتعليم وتأمين من رجال الشرطة بالمدينة، وأسفرت عن القضاء على 30 كلب ضال، وذلك بعد ورود شكاوى من أبناء المدينة بمهاجمة تلك الكلاب لأبنائهم خلال الذهاب والإياب للمدارس.

وأوضحت رئيس مدينه قها أن توجيهات الدكتور علاء عبد الحليم بمتابعة الشكاوى وسرعة الاستجابة لها يتم تنفيذها سريعا وبالفعل تم التعامل الفورى مع الأزمة، مشيرة إلى أن الحملة مستمرة حتى القضاء تمام على تلك الكلاب الضالة.
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