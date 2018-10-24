رئيس الحركة الوطنية يقرر تعيين 4 نواب جدد لرئيس الحزب

قرر اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالإنابة تعيين أربعة نواب جدد لرئيس الحزب وهم : " المهندس اسامة الشاهد نائبًا لرئيس الحزب والدكتور احمد الضبع نائبًا وأمينا عاما للحزب واللواء محمد البلتاجي نائبًا لرئيس الحزب لشئون الاتصالات الداخلية والخارجية والنائب محمد بدراوي نائبًا للشئون البرلمانية.



وجاء نص القرار كالآتي :

قرار رقم " ١١ " لسنة ٢٠١٨

بعد الاطلاع علي قانون الاحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته وبعد الاطلاع علي لائحة النظام الأساسي اللائحة التنظيمية للحزب .. تقرر :



المادة الاولي : يعين السادة الآتية أسماؤهم بعد في المواقع التنظيمية لحزب الحركة الوطنية المصرية



١- المهندس اسامة محمد خليل الشاهد نائبًا لرئيس الحزب

٢- احمد احمد محمود الضبع نائبًا لرئيس الحزب وأمينًا عامًا للحزب



٣- اللواء أحمد محمد البلتاجي نائبًا لرئيس الحزب لشئون الاتصالات الداخلية والخارجية



٤- محمد البدراوي نائبًا لرئيس الحزب للشئون البرلمانية



المادة الثانية : ينفذ القرار اعتبارًا من تاريخه.