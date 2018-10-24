تكريم المتفوقين في دورة ITI بجامعة الفيوم.. صور

شهدت الدكتورة نبيلة محمد حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات فعاليات حفل تكريم الطلاب المتفوقين فى الدورة التدريبية " ITI "

الذى أقيم تحت عاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم



وأكدت الدكتورة نبيلة محمد عميدة الكلية أن الدورة التدريبية " ITI " يعتبر من أهم المنح الدراسية التى تقدمها وزارة الاتصالات بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات والذى يهدف إلى اعداد خريجين فى مجال تكنولوجيا المعلومات قادرين على المنافسة عالميا ً كما صرحت سيادتها بأن الكورس مجانى ولا يتطلب دفع أى مصروفات أو رسوم .



وأشارت الدكتورة شيرين طايع وكيل الكلية أن هذا الحفل يأتى فى اطار تكريم الطلاب المتفوقين الذين اجتازوا الدورات التدريبية التى تمت كجزء من التدريب الصيفى طبقا ً للاتفاقية المبرمة بين كلية الحاسبات والمعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات " ITI " التابع لمجلس الوزراء .