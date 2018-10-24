جامعة سوهاج تدشن المؤتمر الأول لجامعات جنوب الصعيد

أعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن تدشين المؤتمر الأول لجامعات جنوب الصعيد تحت عنوان "نحو خريطة تنموية مستدامة لتنمية جنوب الصعيد" والذي سيقام بمدينة الأقصر في الفترة من 11 الي 13 مارس 2019 بالتعاون مع جامعات جنوب الوادي وأسوان والوادي الجديد.





وأوضح رئيس الجامعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام بالمحافظة، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي تمشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بضرورة الاهتمام بالتنمية فى مختلف أنحاء البلاد وخاصة جنوب الصعيد.





وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف إلي وضع حلول للتحديات التى تواجه التنمية فى محافظات الإقليم، وإستحداث رؤى جديدة لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية، بالإضافة إلي إيجاد طرق تمويل وتسويق جديدة لكافة جوانب التنمية بالمحافظات التى تنتمى إليها الجامعات المنظمة للمؤتمر وأيضا الاستفادة من النماذج التنموية الناجحة.





وأكد عزيز أن الجامعة ستقدم جميع صور الدعم مع نظرائها من الجامعات المشاركة لإنجاح المؤتمر، معلنًا عن إعفاء المشاركين من جامعة سوهاج من رسم الإشتراك فى المؤتمر، على أن تكون الأبحاث المقدمة تتوافق مع أهداف المؤتمر وطبيعته التطبيقية لتؤكد على الدور الخدمى والبحثى للجامعات فى التنمية.





من جانبه قال الدكتور محمد توفيق مقرر المؤتمر وعضو وفد جامعة سوهاج إن الاجتماع سيناقش جميع الموضوعات الخاصة بالمؤتمر بدء من أهدافه ومحاوره وشروط الاشتراك به ولجانه المختلفة والرعاة والتسويق.





وأضاف أنه تم تشكيل خمس لجان خاصة بالمؤتمر، على أن تقوم كل لجنة من اللجان بدراسة مهامها مع تقديم جدول زمنى محدد بذلك فى الاجتماع التحضيري الثاني القادم والذي تقرر أن يكون فى رحاب جامعة جنوب الوادى .





بدوره أوضح علي ابو الري مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يضم عدة محاور منها وضع حلول ابتكارية للتحديات التنموية الراهنة والتي تواجه المناطق الصناعي ومناطق الاستصلاح الزراعي الخدمات الصحية، والتعليمية والاجتماعية، ومحور الرؤي الجديدة لتنمية عدة قطاعات منها القطاع الزراعي والحيواني التعديني والصناعي والقطاع الحرفي والتراثي والقطاع الترويحي والسياحي والقطاع الخدمي والثقافي والقطاع الاجتماعي.





وأضاف أن هناك محور آليات جديدة لاستثمار الموارد المتاحة والكامنة من الموارد الطبيعية (الزراعية، الصناعية) والطاقات البشرية ومحور التنمية الغير النمطية، بالإضافة الي آليات تمويل وتسويق المشروعات التنموية والقدرات البشرية في جنوب الصعيد وتسويق المشروعات التنموية وانتاجها وتسويق القدرات البشرية، ومحور عرض لنماذج تنموية ناجحة في محافظات مصريه او عربيه في مجالات الزراعة والثروة السمكية ومجالات التعدين والصناعة والترويح والسياحة ومجالات ريادة الاعمال وايضا مجالات الحرف التراثية والمجالات الخدمية والثقافية والاجتماعية.



