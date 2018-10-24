مصرع طفل صعقا في الفيوم

لقي طفل في قرية طبهار، التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، مصرعه؛ صعقا بالكهرباء، في أثناء لهوه وعبثه بأعمدة الإنارة في الطريق العام.



وكان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا، من اللواء محمد مراد مساعد مدير الأمن، بالحادث.



وبانتقال رجال الأمن إلى محل الواقعة؛ تبين ان الطفل أدم محمود نعمان محمد" 3 سنه أثناء لهوه وعبثه بداخل أحد أعمدة الانارة بالطريق العام، صعقه التيار الكهربائي؛ ليلفظ انفاسه فى الحال.



وبتوقيع الكشف الطبى على جثه الطفل بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة؛ نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وتوقف في عضله القلب نتيجة صعق كهربائى، ولا توجد شبهة شبهة جنائية فى الوفاة.



وحرر محضر بالواقعة، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.