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تعليم

التعليم توزع أدوات وحقائب مدرسية على طلاب سيناء بالتعاون مع اليونيسيف

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:27 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم انها تواصل حملة العودة إلى المدرسة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف) والهلال الأحمر المصرى، حيث تقوم الوزارة بتوزيع أدوات وحقائب مدرسية، وذلك لدعم الطلاب فى هاتين المحافظتين، مع بدء العام الدراسى الجديد 2018/2019 .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن توزيع اللوازم المدرسية على الطلاب فى سيناء يهدف إلى ضمان عودة الطلاب إلى المدرسة، على الرغم من الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الأسر، كما يهدف إلى التأكيد على أهمية التعليم كوسيلة لتحقيق التمكين الاقتصادى.

وأوضح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن ما تم يعد فرصة عظيمة لدعم الأطفال فى شمال سيناء، وتحفيزهم وتشجيعهم على العودة إلى المدرسة بوضع أفضل.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على أهمية مضمون حملة العودة إلى المدرسة، مشيرا إلى أن توزيع الأدوات المدرسية فى المناطق النائية يعد مؤشرا جيدا يؤكد على الحرص الشديد للدولة على عدم تخلف أى طفل عن الدراسة.

وأشارت الدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للتسويق والترويج، إلى أن عدد المستفيدين من توزيع الحقائب والأدوات المدرسية يبلغ اثنين وستين ألف ( 62000 ) طالب وطالبة، مؤكدة على أن الهدف من الحملة هو الحماية الاجتماعية للطلاب وتشجيعهم وتحفيزهم للذهاب إلى المدرسة، لأن الحماية الإجتماعية تعمل على تعزيز قدرتهم وتحميهم من المخاطر، وتطور آدائهم، وتحسن من أوضاع غير القادرين من الطلاب بين قرنائهم.

من جانبه قال برونو مايس ممثل اليونسيف فى مصر، أن المنظمة وجزء كبيرأً من المجتمع الدولى على استعداد دائم لدعم جهود التنمية التى تبذلها الحكومة المصرية بسيناء، مع التركيز بشكل خاص على تحسين الخدمات المقدمة فى مجالات التعليم، والصحة، والحماية الإجتماعية.
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