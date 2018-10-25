شركات السياحة تجدد مخاطبة أعضائها لتعديل أجور المرشد السياحي

أعادت غرفة الشركات السياحية، توجيه منشور إلى أعضائها يتضمن القرار الوزارى رقم 465 لعام 2017 بشأن تعديل أجور المرشدين السياحيين.





أرفقت الغرفة فى منشور لها بنود القرار الوزاري المتعلق بأجور المرشدين السياحيين، والتى نص مادته الأولى على أن يستبدل نص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين رقم 121 لسنة 1983 الصادر بالقرار رقم 29 لسنة 1984 والمستبدلة بالقرار رقم 209 لسنة 2011.





ونوهت الغرفة وفقًا لمنشورها بأن القرار الوزاري حدد يومية المرشد السياحى بـ700 جنيه عن اليوم الكامل 8 ساعات، و400 جنيه عن العمل بنص يوم 4 ساعات.