بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التأهل لنهائي دوري أفريقيا.. فيديو وصور

وصلت مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل قليل، قادمة من الجزائر بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا علي حساب وفاق سطيف الجزائري.



تم إنهاء إجراءات بعثة النادي الأهلي، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، على متن الرحلة المصرية القادمة من الجزائر.



وغادرت بعثة الأهلي مدينة سطيف صباح اليوم ووصلت الي مطار بومدين هواري بالعاصمة الجزائرية قبل أن تستقل الطائرة عائدة للقاهرة.



ونجح الأهلي، في حجز تذكرة العبور لنهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة 1-2 أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري، مساء الثلاثاء، على ملعب 8 مايو، في إياب نصف نهائي المسابقة، وبلغ الأهلي نهائي البطولة القارية، للمرة الثانية على التوالي، والـ12 في تاريخه.