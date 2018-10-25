أنشطة مكثفة لمستقبل وطن خلال الساعات الماضية.. أمانة سوهاج يطلق مبادرة لدعم طلاب المدارس غير القادرين.. وأشرف رشاد يحتفل بالعيد القومى للإسماعيلية

مستقبل وطن يوزع ألف شنطة مدرسية على الأكثر احتياجا بسوهاج

مستقبل وطن يحتفل بالعيد القومى للإسماعيلية ويكرم أسر الشهداء مستقبل وطن: استطعنا إعادة وطننا مرة من الصهاينة وأخرى من الإرهابيين حزب مستقبل وطن يتكفل بتطوير وتجديد مدارس مصر الجديدة





شهد حزب مستقبل وطن خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأنشطة الجماهيرية، حيث وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بمشاركة وحضور الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الإقليم، 449 شنطة مدرسية على التلاميذ بمدرسة "سيدى على الابتدائية"، بقرية (جزيرة شندويل) بدائرة مركز سوهاج، ضمن قيام أمانة الحزب بتوزيع ألف شنطة مدرسية على تلاميذ القرى المحرومة بالمحافظة.





وشارك المحافظ، أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، فى توزيع الهدايا، والشنط المدرسية على التلاميذ ، بحضور اللواء محمد مصطفى ، أمين عام الحزب بمحافظة سوهاج ، والمهندس محمد على ربيع ، مسئول قطاعات وسط الصعيد بالحزب ، والمهندس محمد محمود لبيب ، أمين تنظيم الحزب بسوهاج ، والدكتور عمرو شلتوت ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، وإسلام نور الدين ، أمين لجنة السياسات بالحزب ، وعرفات بكر الهوارى ، أمين لجنة العمل الجماهيرى ، ورجب القرم ، أمين العضوية بالحزب.





وأشاد محافظ سوهاج ، بمبادرة أمانة الحزب فى دعم طلاب المدارس غير القادرين ، بتوفير مستلزمات الدراسة المختلفة لهم ، من كتب وشنط ومستلزمات المدارس ، مؤكدا علي أهمية دور الأحزاب السياسية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، في التعاون مع أجهزة المحافظة المختلفة لتحقيق التنمية ، والمشاركة المجتمعية الإيجابية ، منوها إلي دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تهدف إلي خدمة المواطنين ، وخاصة فى القرى الأكثر احتياجا.





وقال اللواء محمد مصطفى ، أمين عام حزب " مستقبل وطن " بسوهاج ، أنه تم توزيع 449 شنطة مدرسية على طلاب مدرسة " سيدى على الإبتدائية " بقرية ( جزيرة شندويل ) ، وأنه سيتم توزيع ما يقرب من ألف شنطة من خلال مبادرة الحزب بالمحافظة ، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الدور المجتمعى للحزب في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين ، ودعم ومساندة الدولة.





وأكد المهندس محمد علي ربيع ، أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا ، ودعم الطلاب غير القادرين ، مؤكدا أن ذلك يأتى إيمانا من الحزب بتمكين المجتمع بالتعليم لتحقيق حياة أفضل ، وتلبية دعوة رئيس الجمهورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وأشار المهندس محمد محمود لبيب ، أمين تنظيم الحزب بسوهاج ، إلى أنه من ضمن إهتمامات المبادرة ، ترسيخ قيم التكافل الإجتماعى ، ومنع التسرب من التعليم ، ودعم الأسر الأكثر إحتياجا لتخفيف العبء عن كاهلهم ، وضمان إستمرارية العملية التعليمة لتحقيق الحماية الإجتماعية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء.





كما شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ ومساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء ، ومدير أمن الإسماعيلية والدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، مراسم الاحتفالية الكبيرة التى نظمها حزب مستقبل وطن بحضور النائب أشرف رشاد رئيس الحزب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وعصام هلال أمين التنظيم ، والمهندس أحمد صبرى أمين الشباب للحزب ، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى والتى أقيمت بمسرح مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث.





يأتى هذا فى إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية، بعيدها القومي الموافق السادس عشر من أكتوبر، ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية انطلاق الشرارة الأولى للمقاومة ضد الاحتلال البريطاني، ومعركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية، ضد معسكرات الإنجليز عام 1951 وحريق " النافى " المجمع التجارى للجيش الإنجليزى.





وتضمنت فعاليات الاحتفالية ، تقديم فيلما تسجيليا عن بطولات وملاحم انتصارات الجيش المصرى، والشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن كما تضمن الحفل تقديم مجموعة من الاستعراضات الفنية ، لتلاميذ مدرسة الجيل الجديد الرسمية للغات، بالاضافة لمجموعة من الأغنيات والاستعراضات لفرقة كورال أطفال بولبوليتا بقيادة الفنان حسن بلبل.





وقال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب "نحن نتنفس الأمل مع رايات نصر نحققه كل يوم في سبيل ما نتمناه لوطن عانى كثيرًا من قسوة الظروف، ونحن نتحدى العديد من الصعاب في طريق البناء نحو الانتصار على العديد من التحديات"، مؤكدا أننا نلتمس الهمة والإصرار على النجاح من مناسبات تأتي في تاريخنا المشرف.





وأضاف "رشاد"، خلال احتفالية حزب "مستقبل وطن" في مسرح مدرسة التكنولوجيا محافظة الإسماعيلية، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، المنعقدة بحضور الآلاف من أهالي المحافظة، في مسرح مدرسة التكنولوجيا: "إننا في النصر نستهلم الانتصار وعظمة النصر، وانتصاراتنا ستظل ملهمة لنا في حروبنا وسلامنا، مشعلة لقدرتنا على الاستمرار في البناء".





وتابع: "تاريخنا ليس فقط مليئا بالانتصارات العسكرية، بل بالانتصارات في كل المجالات، وأهمها انتصار البناء".





وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "استطعنا أن نعيد وطننا إلينا يومًا من الاحتلال الصهيوني ويومًا من المتأسلمين الإرهابيين الذين فروا"، مشيرا إلى أن المصريين أوقفوا في تاريخهم الكثير من مطامع من حولهم واستطاعوا بفضل الله دوما إعادة بناء وطنهم من جديد.





واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من أسر الشهداء.





وفى السياق ذاته أعلن حزب مستقبل وطن عن تكفله بتجديد و تطوير المدارس الحكومية المتهالكة فى حى مصر الجديدة.





وأكد الحزب فى بيان له أن حصل على موافقة وزارة التربية و التعليم و رئاسة الحى وبدأ فى إجراء الدراسات اللازمة حيث وقع الاختيار على 25 مدرسة حكومية.





وقال المهندس يوسف رشدان أمين عام حزب مستقبل وطن بمصر الجديدة أن أمانة الحزب بالحى تستهدف تنفيذ استراتيجية رئاسة الحزب والأمانة العامة بالقاهرة التى تشمل تحسين المستوى المعيشي و المشاركة المجتمعية للمصريين، مشيرا إلى أن الحزب يركز فى هذه الفترة على الاهتمام بملف التعليم الذى يعتبر قاطرة التنمية ، لافتا إلى أنهم استجابوا لدعوة الرئيس السيسى الذى طالب المجتمع المدنى بالمساهمة فى تطوير التعليم لافتا إلى أن الحزب و قياداته فى مصر الجديدة يتحملون تكلفة تجديد المدارس كما تحملوا دفع مصاريف الطلبة غير القادرين فى بداية العام.





وقال رشدان إن الحزب منذ بداية العام الدراسى أخذ على عاتقه تسهيل العملية التعليمية للطلاب حيث أقام معرضا للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة فضلا عن الكورسات التعليمية التى يدرس بها آلاف الطلاب.



