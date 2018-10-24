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د.ماري جرجس رمزي تكتب.."المفعول به"

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:30 م
صدى البلد
لطالما أثارني "المفعول به" في علوم الصرف و النحو في اللغة العربية -قيثارة اللغات- و كان دومًا الإعراب الأكثر إثارة وجاذبية بالنسبة لي في الجملة. "المفعول به".. هو ذلك الاسم الذي وَقَعَ عليه فِعل الفاعِل و يكون منصوبًا دائمًا.. و كثيرًا ما يفوز المفعول به في جمل اللغة العربية بِلَذَّاتٍ كثيرة.. مِثْلَ: (كَسَبَ أحمد الجائزة) أو (أكَلَت هُدى الدجاجة) فالجائزة والدجاجة مُميزات و مُشتهيات و هذا رائع.. و كُلَّما كنت أعرِب كلمة في النحو -وأنا تلميذة أو مع بناتى عندما صرتُ أُمًّا- و كان موقِعها ذلك "المفعول به" يشطحُ عَقلي بعيدًا و يَشُّتُ مُتأمِّلًا الحياةَ مِن حَولى.. فأجِد الجميع -بما فيهم أنا- مَفعولًا بِنَا.

"المفعول به" في الحياة التي نحياها هو كُلُّ شخصٍ وقع عليه فِعل فاعِل.. مَرَّ عليه في رحلةِ حياته سواء مرور الكِرام أو مرور لَحِقه رسوخ و صار جزءًا لا يتجزأ من حياته.

ولكن -بعكس لغتنا الجميلة التي يتمتع فيها "المفعول به" بالكثير مِن المِنَح و الجوائز والمزايا ويَنصِبَهُ بفتحةٍ عاليةٍ- فإن "المفعول به" في الحياة غالبًا ما يُعاني و يتألَّم.. يدفع ثمنَ فِعل فاعِل وقع عليه كالصاعِقَة بقسوة.. فاعِلٌ شريرٌ.. قاسٍ.. ظالمٌ.. مُتَسَلِّط.. قبيحُ الروحِ و العقلِ.. لا ينصِبَهُ بالفتحة.. إنمَّا يَنصُبُ عليه بالفتحة( َ ) و الكسرة( ِ) و الضمَّة ( ُ) و السكون ْ و الشَدَّة ّ.. أي بكل علامات الترقيم المعروفة.. فيفتحُ رأسه حين يُفَجِّرها مِن فَرط الضوضاء و الكلام السفيه الهدَّام و الإسفاف و يكسر قلبه و عظامه و إرادته مِن فَرط القسوة و الشر و الحِقد و الغيرة و يَضُم عليه أوبال الأحزان من سوء المعاملة و يُسَكِّن فرحته بقوةِ حِقدهِ و يَشُدُّ أعصابه بشر نيتهِ.

و مِن سُخرية القدر أن يكون لدي "المفعول به" في النحو القدرة أن يتمرَّد و يتحوَّل إلي نائِب فاعِل أو مبتدأ فى أول الكلام له الصدارة و القوة.. فمثلًا: (قَطَفَ الطفلُ الوردةَ) يُحَوِّلُها إلى: (قُطِفَت الوَردة) نائِب فاعِل.. أو: (الوردةُ قصفها الطفلُ) و هنا مبتدأ.. و حتى و إن احتفظت بنفس المعنى و المضمون لكنَّها حاولت و قللت إهانتها علي الأقل مَوْقِعًا حينما لم يعجبها فِعل الفاعِل المُشين و قررت أن تتحوِّل مِن "مفعول به" إلي مبتدأ.. تمردت بصورة ما -أي صورة- و أبَت أن تظل على حالَها.. بعكس الكثير مِن البشر -الذي خلقهُ الله و خَلَقَ معهُ الحُرِّية و الإرادة- نراهُ يَسْتَسْلِم و لا يتحَرَّك قيد أنمُلة ليُغَيِّرَ واقعهُ المَرير المُقَيَّد و لا يأبى المذلة و الضِعَة.. فينتَفِضُ و يأخذُ قراره و يَطرُد مِن حياتهِ كُلَّ فاعِلِ سوءٍ يَنصُبُ عليه بفتحةٍ واسِعةً تفتح على أبوابِ الحُزنِ و الكآبةِ و الإذلالِ و الدونية فتسرِقَ عُمرَه و حياته و سعادته.

فَـ حانَ الوَقتُ أن نَتَعَلَّم مِن الجمادِ و مِن حِكمَةِ الحروف .. رُبَّما تَحَسَنَت أحوالِنا و مواقِعنا في قصة حياتنا إلى "مُبتدأ" له الصدارة و القوة و التَحَكُّم و ليس "مفعولًا به".
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