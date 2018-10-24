ولي العهد السعودي يشيد بنمو الاقتصاد المصري والمشروعات القومية المنفذة بمصر

أشاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، اليوم الأربعاء، بالنمو الذي يحققه الاقتصاد المصري والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية .



وقال بن سلمان خلال كلمته بمنتدى الاستثمار المنعقد في الرياض تحت عنوان "دافوس في الصحراء" ،وفقا لقناة (العربية الحدث)الإخبارية ، إنه " تحقق العام الماضي في مصر نمو في اقتصادها 5% تقريبا ويتوقع هذا العام أكثر من 5% ، ومعدلات البطالة تنخفض بشكل سريع ، كما أن إنشاء الوحدات السكنية ومشاريع البنية التحتية تتزايد بشكل "لا أصدقه" ..مضيفا " أزور بعض المواقع في مصر وأرى المسئولين من أكبرهم لأصغرهم يعملون على الأرض ؛ من أجل استعادة مصر العظمى والقوية " .



واشار الأمير محمد بن سلمان، الى أن التطورات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة ستجعل منطقة الشرق الأوسط بمثابة أوروبا جديدة بالعالم ، مشدداعلى أن دول المنطقة ستتغير إلى الأفضل خلال السنوات الخمس المقبلة بموجب الخطط الاقتصادية الطموحة .



وذكر ولي العهد السعودي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيصل بنهاية العام الحالي إلى 400 مليار دولار، مؤكدا أن الإصلاحات الأخيرة عكست أرقاما مهمة، من أبرزها تضاعف إيرادات الدولة بنحو 3 مرات في ميزانية المملكة.