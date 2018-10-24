اللتر منه بـ 10 ملايين دولار.. ولدغته فتاكة.. لماذا سم العقارب أغلى سائل في العالم؟

تعتبر السوائل وأن صح التعبير "السموم"، التى تحملها بعض الحيوانات والزواحف مصدر لعلاج العديد من الأمراض على الرغم من كونها مصدراً للقتل حال تعرض أحد للدغاتها السامة ،

ويعتبر سم العقارب هو الأغلى على الإطلاق من بين سوائل العالم وبفارق ضخم، تحديدًا سم عقرب "مطارد الموت"

ويُعد هذا النوع من العقارب من أخطر الحيوانات على الإطلاق، لتمتعه بسم فتاك، وعلى الرغم من كونه مصدرًا للقتل، إلا أنه يُستخدم في أمور عديدة ومفيدة، ما يجعل الطلب عليه متزايدًا ويترتب عليه غلاء ثمنه، والذي يصل سعر اللتر الواحد إلى 10 مليون دولار.

الدكتور محمد ربيع رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ، قال فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك أنواع من الزواحف والحشرات يتم تربيها بشكل معين للحصول على الأمصال من سمومها مثل الثعابين والعقارب.

وأوضح"ربيع"، أن عملية انتاج الأمصال معقدة وتأخذ وقتاً كبيراً حيث يستخلص منها السم ويتم عمل معالجة له ثم يحقن للخيول ومنه تسحب عينات دم مصلية يتم تنقيتها وتعبئتها بشكل دقيق فى أمبولات جاهزة للحقن.

ولفت إلى أن الأمصال مكلفة للغاية لأن الحصول عليها يتأتى من خلال عينات بسيطة ليست بالكم الكبير .