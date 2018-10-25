انطلاق أولى ندوات برنامج تنمية الوعي التراثي بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والتراث والموروثات الشعبية لترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن، مشيرًا إلى ضرورة وضع برامج لتنمية الوعي التراثي بالمحافظة من خلال تنظيم رحلات وندوات لطلاب المراحل التعليمية المختلفة لزيارة المناطق الأثرية بنطاق المحافظة؛ بالتنسيق بين إدارة التراث الحضاري بالديوان العام ومكتب المستشار العسكري ومديرية التربية والتعليم وقطاع الآثار المصري والإسلامي والقبطي.





وقامت إدارة التراث الحضاري بالاشتراك مع الجهات المعنية بتنفيذ ندوات برنامج تنمية الوعي التراثي وترسيخ الهوية الوطنية تحت شعار "أنا المصري للحفاظ على الهوية الوطنية".





ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن، مدير إدارة التراث الحضاري، أن مسرح مدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق شهد إطلاق أولى ندوات برنامج تنمية الوعي التراثي وترسيخ الهوية الوطنية، تحت شعار أنا المصري بحضور وكيل أول وزارة التربية والتعليم وممثلي الإدارة العامة للآثار الإسلامية بالشرقية وطلبة وطالبات إدارة شرق التعليمية.





بدأت فعاليات الندوة بكلمة العقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة تحدث فيها عن التحديات والتهديدات التي تحيط بالمنطقة العربية، وقدم أحد ضباط القوات المسلحة والمشاركين في العمليات العسكرية للتطهير والقضاء على الإرهاب في سيناء عرضًا تفصيليًا لطبيعة المنطقة العربية وموقع مصر الجغرافي والإستراتيجي لمواجهة الأطماع الدولية التي تحوم بمصر من جميع الجهات وتفاعل مع الطلبة والطالبات من خلال أسئلة ثقافية وتاريخية ليرسخ بهم مفهوم الوطنية والهوية المصرية بداخلهم.