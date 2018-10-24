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وحيد دوس يكشف عن فارق علاج فيروس سي فى مصر وأمريكا.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:25 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم فحص 5 ملايين و100 ألف مواطن من مرض فيروس سي ضمن الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.

وتابع دوس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»على قناة صدى البلد: «نسبة السيدات اللاتي تم فحصهن ضد فيروس سي تصل إلى 60 % من إجمالي المواطنين الذي شاركوا في الحملة».

وأضاف: «فئات الشباب التي خضعت لفحص فيروس سي تتراوح من 25 إلى 36 سنة»، مشيرا إلى أن 5% من المشاركين بالحملة ثبت إصابتهم بأجسام مضادة بفيروس سي بإجمالي 200 ألف مواطن»، مشيرا إلى أن 2% من الشباب الذين خضعوا للفص ثبت إصابتهم بفيروس سي إبجمالي 6500 شاب.

واستطرد: « العالم كله يتابع مبادرة القضاء على فيروس سي، وأمريكا عالجت ما يقرب 150 ألف مريض فيروس سي من إجمالي 3 ملايين مريض».

ونوه: «تكلفة جلسات علاج فيروس بمصر تبلغ 700 جنيه مقابل 70 ألف دولار بأمريكا»، مشيرا إلى إدراج تجربة مصر في علاج فيروس سي ضمن خطة السياحة العلاجية.
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