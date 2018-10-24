وحيد دوس يكشف عن فارق علاج فيروس سي فى مصر وأمريكا.. فيديو

قال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم فحص 5 ملايين و100 ألف مواطن من مرض فيروس سي ضمن الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.
وتابع دوس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»على قناة صدى البلد: «نسبة السيدات اللاتي تم فحصهن ضد فيروس سي تصل إلى 60 % من إجمالي المواطنين الذي شاركوا في الحملة».
وأضاف: «فئات الشباب التي خضعت لفحص فيروس سي تتراوح من 25 إلى 36 سنة»، مشيرا إلى أن 5% من المشاركين بالحملة ثبت إصابتهم بأجسام مضادة بفيروس سي بإجمالي 200 ألف مواطن»، مشيرا إلى أن 2% من الشباب الذين خضعوا للفص ثبت إصابتهم بفيروس سي إبجمالي 6500 شاب.
واستطرد: « العالم كله يتابع مبادرة القضاء على فيروس سي، وأمريكا عالجت ما يقرب 150 ألف مريض فيروس سي من إجمالي 3 ملايين مريض».
ونوه: «تكلفة جلسات علاج فيروس بمصر تبلغ 700 جنيه مقابل 70 ألف دولار بأمريكا»، مشيرا إلى إدراج تجربة مصر في علاج فيروس سي ضمن خطة السياحة العلاجية.
وتابع دوس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»على قناة صدى البلد: «نسبة السيدات اللاتي تم فحصهن ضد فيروس سي تصل إلى 60 % من إجمالي المواطنين الذي شاركوا في الحملة».
وأضاف: «فئات الشباب التي خضعت لفحص فيروس سي تتراوح من 25 إلى 36 سنة»، مشيرا إلى أن 5% من المشاركين بالحملة ثبت إصابتهم بأجسام مضادة بفيروس سي بإجمالي 200 ألف مواطن»، مشيرا إلى أن 2% من الشباب الذين خضعوا للفص ثبت إصابتهم بفيروس سي إبجمالي 6500 شاب.
واستطرد: « العالم كله يتابع مبادرة القضاء على فيروس سي، وأمريكا عالجت ما يقرب 150 ألف مريض فيروس سي من إجمالي 3 ملايين مريض».
ونوه: «تكلفة جلسات علاج فيروس بمصر تبلغ 700 جنيه مقابل 70 ألف دولار بأمريكا»، مشيرا إلى إدراج تجربة مصر في علاج فيروس سي ضمن خطة السياحة العلاجية.