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محافظات

فى سرس الليان الأهالي يصرفون مياه الصرف فى المجارى المائية.. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:48 م
مياه الصرف فى المجارى
مياه الصرف فى المجارى المائية
مروة فاضل
يقوم عدد من أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، بصرف مياه الصرف الصحي بالمجارى المائية والأراضي الزراعية بالمناطق المحرومة من الصرف الصحي.

وتقدم عشرات المواطنين بشكاوى خوفا على الصحة العامة، موضحين قيام بعض الأهالي بعمل مجرى للصرف المنزلي على المجارى المائية ورى الأراضي الزراعية مما يهدد بكارثة كبيرة.

وقررت المهندسة سحر شعبان رئيس مدينة سرس الليان ببحث ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة حلها حيث تم تشكيل لجنة مكونة من شئون البيئة وإدارة الأزمات وشرطة المسطحات المسطحات المائية وذلك للمرور على الصرف الصحى لبعض المنازل الذى يتم صرفه على المجارى المائية بالمناطق المحرومة من الصرف الصحى وذلك حفاظا على الصحة العامة.

وتم رصد بعد المخالفات وتم مخاطبة المواطنين المخالفين بتصحيح أوضاعهم بعدم الصرف على الأراضى الزراعية الخاصة بهم أو المجارى المائية بالمنطقة وإلا سيعرضون انفاسهم للمساءلة القانونية.
فى سرس الليان الأهالي يصرفون مياه الصرف فى المجارى المائية.. صور
فى سرس الليان الأهالي يصرفون مياه الصرف فى المجارى المائية.. صور
فى سرس الليان الأهالي يصرفون مياه الصرف فى المجارى المائية.. صور
فى سرس الليان الأهالي يصرفون مياه الصرف فى المجارى المائية.. صور
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