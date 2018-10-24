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رياضة

طلعت يوسف: المقاصة حقق الهدف بالصعود لدور الـ 8 و نخطط للفوز على الزمالك

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:08 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
عمت حالة من الفرحة العارمة داخل غرفة خلع الملابس للاعبي فريق المقاصة عقب الفوز على نظيره وادى دجلة بهدفين لهدف والتأهل لدور الـ 8 في كأس مصر لمواجهة الزمالك.

من جانبه أكد طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة، أن فريقه قدم اداء جيد ومميز خلال الشوط الاول للقاء ، أسفر عن تسجيل هدفين للثنائي باولن فوافي وجون أنطوى ، والاستحواذ والسيطرة ولكن أهدر اللاعبون العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتسجيل أكثر من هدف.

وأشار المدير الفني للمقاصة ، بانه فؤجي بتراجع غريب وغير مبرر في أداء اللاعبين خلال الشوط الثاني، لشعورهم بحسم نتيجة اللقاء بعد الهدفين، وانهم الافضل وقادرين على التسجيل في أى وقت، وهو ما جعل فريق دجلة يعود مجددا الى اللقاء وينجح في تسجيل هدف قبل نهاية اللقاء.

وكشف طلعت يوسف، بأنه حذر لاعبيه من الاستهتار والأداء الاستعراضي واهدار الفرص، لكن سمة اللاعب المصري التراخي عندما يشعر أنه الافضل والمسيطر.

وأعلن طلعت يوسف عدم رضائه على أداء اللاعبين خلال الشوط الثاني، وكادت أن تتغير نتيجة المباراة ، كما أبدى انزعاجه من إهدار الفرص السهلة ويسعي لعلاج المشكلة، موضحا أنه لا يخشي مواجهة الزمالك وأن المقاصة لديه الفرصة والطموح للتأهل لنهائي الكاس والفوز بالبطولة.

وأشار المدير الفني للمقاصة إلى أنه تم غلق ملف بطولة كاس مصر، والتركيز على مباراة بتروجيت في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المقرر لها 1 نوفمبر المقبل.
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