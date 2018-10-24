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العاهل السعودي وولي العهد يستقبلان أفرادا من عائلة خاشقجي.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:04 م
العاهل السعودي وولي
العاهل السعودي وولي عهده يستقبلان أفرادا من عائلة خاشقجي
أحمد محرم
استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان أفرادا من عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وفي أول تعليق له على القضية، وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحادث بأنه مؤلم جدا للسعوديين، والعالم أجمع.

وقال بن سلمان عقب اللقاء الذي جمع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن الحكومة السعودية تعمل مع نظيرتها التركية من أجل استجلاء الحقيقة واستكمال التحقيقات، وفق ما نقلته فضائية العربية.

وشدد على أن البعض يحاول استغلال قضية خاشقجي لإحداث شرخ في العلاقة بين السعودية وتركيا.
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