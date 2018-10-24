بريطانيا تتخذ عقوبة قاسية ضد منفذي جريمة قتل خاشقجي

كشفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم، عن استعداد بلادها لمنع المشتبه بتورطهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من دخول البلاد.



وأضافت "ماي" في كلمة أمام البرلمان وفق ما نقلته وكالة "الاناضول" التركية أن وزير الداخلية ساجد جاويد يعمل حاليا على اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص، وفي حال كان لدى أي من المشتبه بهم تأشيرات دخول سارية، فسيتم إلغاؤها اليوم..



وأكدت رئيسة الوزراء أن بلادها أدانت بأشد العبارات جريمة قتل الصحفي السعودي داخل القنصلية السعودية باسطنبول التركية.