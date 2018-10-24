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توك شو

محمد بن سلمان: إيرادات السعودية غير النفطية تضاعفت 3 مرات

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:09 م
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
توك شو
قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، إن الإيرادات غير النفطية الخاصة بالمملكة العربية السعودية تضاعفت ثلاث مرات خلال العامين الماضيين.

وأضاف "الأمير محمد بن سلمان"، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بالرياض، أن ميزانية العام الحالي هي أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، مشيرا إلي أنه في العام المقبل سوف تسجل لأول مرة أكثر من تريليون ريال سعودي.

وأوضح أن نسبة الإنفاق الرأسمالي تتزايد بشكل ملحوظ ونسبة الرواتب تنخفض، لافتا إلي أنه قبل 3 أعوام كانت نسبة الرواتب تقدر بـ50% من ميزانية المملكة العربية السعودية.
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