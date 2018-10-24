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برلمان

برلماني: لن يتضرر أي مواطن شريف من تطبيق حالة الطوارئ

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:28 م
النائب إسماعيل نصر
النائب إسماعيل نصر الدين
معتز الخصوصى
قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، إن الجميع في مصر يعلمون جيدًا الأسباب التي دفعت الدولة إلى إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وهذه الأسباب ما زالت قائمة، فقوى الشر والإرهاب لا تريد خيرًا لمصر وشعبها، ويحاول عناصرها جاهدين عرقلة مساعيها نحو الأمن والاستقرار.

وأضاف "نصر الدين"، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن مصر برجالها من القوات المسلحة والشرطة، تخوض حربا شرسة من أجل البقاء في مواجهة العناصر الإرهابية، وهذه الحرب تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها، وقبل كل ذلك تحتم على الشعب الوقوف خلف القيادة السياسية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الهدف الرئيسي من فرض حالة الطوارئ؛ هو حماية المواطن من مخاطر الإرهاب، وبالتالي لن يتضرر ولن يمس أي مواطن شريف من تطبيقه.
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