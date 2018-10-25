نظام إلكتروني عالمي للرفع المساحي للأراضي بالوادي الجديد

أعلن محمد حسام الدين آدم، مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة، عن بدء العمل بالإدخال الرقمي الإلكتروني لإحداثيات كروكى الرفع المساحي والكيلومتر لأراضى الدولة وتحويلها للنظام الرقمى العالمي، وذلك ضمن خدمات المركز التكنولوجى المتكاملة لإنشاء قواعد البيانات الخدمية المحدثة.



