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محافظات

نظام إلكتروني عالمي للرفع المساحي للأراضي بالوادي الجديد

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 01:22 ص
محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
منصور ابو العلمين
أعلن محمد حسام الدين آدم، مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة، عن بدء العمل بالإدخال الرقمي الإلكتروني لإحداثيات كروكى الرفع المساحي والكيلومتر لأراضى الدولة وتحويلها للنظام الرقمى العالمي، وذلك ضمن خدمات المركز التكنولوجى المتكاملة لإنشاء قواعد البيانات الخدمية المحدثة.

وأضاف "آدم"، أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والمهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة، بإدخال أحدث آليات العمل بالمركز لتسهيل إجراءات الحصر والمتابعة لأعمال الرفع المساحي لأراضى الدولة.
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