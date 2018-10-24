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برلمان

برلمانية تطالب وزير الدفاع والإنتاج الحربي بفتح المستشفيات العسكرية لمرضى دمياط

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:35 م
الدكتورة غادة صقر
الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط
معتز الخصوصى
أشادت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط بقرار الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الخاص بفتح أبواب المستشفيات العسكرية في القاهرة والإسكندرية يوم الجمعة للجمهور مجانا.

وأكدت عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط فى بيان صحفى أن هذا القرار كان بمثابة هدية وفرحة كبيرة للفقراء والمرضى الذين لا يقدرون على نفقة العلاج.

وطالبت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب بأن يشمل هذا القرار الانسانى مرضى محافظة دمياط وجزءا من محافظة الدقهلية وكفر الشيخ وفتح المستشفي العسكرى بدمياط الجديدة للجمهور يوم الجمعة من كل أسبوع للاستفادة بعلاجهم أسوة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية.
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