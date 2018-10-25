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محافظات

قومي المرأة: برنامج توعوي لمواجهة ظاهرة الطلاق بالوادي الجديد

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:21 ص
مقررة المجلس القومي
مقررة المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، نادية عزمي
منصور ابو العلمين
أعلنت مقررة المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، نادية عزمي ويصا أمس، الأربعاء، عن بدء تنفيذ برنامج توعوي لمواجهة ظاهرة الطلاق السريع، الذي انتشر بعدد من القرى بمدينتي الخارجة والداخلة.

أكدت "عزمي"، أن تلك الظاهرة تحدث نتيجة عدم دراسة الطرفين "الزوج والزوجة" لبعضهما جيدا وعدم المصارحة بأوضاع كل طرف، كما أن التعليم من أهم الوسائل التي تنهي هي الظاهرة.. فكلما كان الشاب والفتاة متعلمين وحاصلين على قسط كبير من التعليم كانا قادرين على مواجهة الظروف الصعبة والحياة ومتطلباتها.

وأضافت أن المجلس تدخل في إعادة الكثير من الزوجات والأزواج لبعضهم بعد نشوب خلافات بينهم، مشيرةً إلى أنه في حالة وصول الطرفين إلى المحاكم يتم الدفاع عن المرأة والأسرة من خلال محامي المجلس القومي للمرأة، دون تحمل السيدات أي أتعاب للمحاماة من أجل الحفاظ بقدر الإمكان على كيان الأسرة خاصة إذا كانت لديها أطفال.

وطالبت مقررة المجلس القومي للمرأة، بالتأني في اختيار شريك الحياة سواء كان شابًا أو فتاة لأن الإسراع في الاختيار دون دراسة يؤدي إلى الإسراع في الطلاق.

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