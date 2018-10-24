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فن

إلهام شاهين تكشف حقيقة مرضها بعد غيابها عن مهرجان الخرطوم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:35 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها تعرضت لوعكة صحية شديدة، كانت سببا في عدم حضورها مهرجان الخرطوم للفيلم العربي، في السودان، والذي كان مقررا أن يتم تكريمها خلال حفل افتتاحه، عن مشوارها الفني الكبير.

وقالت إلهام شاهين فى تصريح لـ "صدى البلد" : تعرضت لبعض الآلام فى الركبة والتى كانت تمنعنى من الصعود إلى الطائرة؛ وهو كان سببا فى غيابي عن التكريم، وحضور المهرجان، والآن حالتى الصحية تحسنت بشكل كبير واستعيد عافيتى.

وأضافت: أنا سعيدة بتكريمها فى مهرجان الخرطوم خاصة انه من المهرجانات الجديدة وكانت هذه المرة الاولى التى تحضره فيها .

يذكر ان الهام شاهين تحضر حاليا لمسلسل "اضطراب عاطفي" والذى من المقرر ان تخوض به السباق الرمضانى المقبل بعد غياب طويل.
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