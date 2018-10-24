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أخبار البلد

رئيس هيئة التأمين الصحي تتفقد مستشفيات ووحدات بورسعيد

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:33 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قامت الدكتورة سهير عبد الحميد ، رئيس هيئة التأمين الصحي بجولة تضمنت مستشفيات ووحدات بورسعيد للتأمين الصحي يومى 23,24/10/2018 بجولة تفقدية للدكتورة لمتابعة المراحل النهائية لأعمال التطوير بالمستشفيات والمرور على لجان فحص فيروس سى للوقوف على فاعلية المشاركة تحقيقا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى.

ورافق عبدالحميد ، عدد من مختلف التخصصات الهندسية والطبية من الإدارات المركزية والعامة برئاسة الهيئة وقد كان في استقبالها الدكتور سعيد محمود مدير عام فرع بورسعيد ومديري المستشفيات وقيادات الفرع .

الجدير بالذكر أنه قد تم نقل 60 مريضا من مستشفيات بورسعيد العام وبورفؤاد العام إلى مركز المبرة وقد تم استيعابهم بالقسم الجديد بعد تجهيزه في 24 ساعة فقط وقد أشاد هؤلاء المرضى بما لمسوه من جودة الخدمة وحسن استقبال المركز لهم مطالبين باستمرار خدمتهم بالمركز وبناء على ذلك أمرت الدكتورة سهير عبد الحميد بمكافأة للعاملين بالمركز
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