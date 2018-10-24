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حوادث

إصابة موظف برش خرطوش بمشاجرة بسبب خلافات الجيرة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
تسببت خلافات الجيرة فى الأرض الزراعية بقرية رمسيس بمركز إيتاى البارود فى نشوب مشاجرة بين طرفين نتج عنها إصابة موظف "برش خرطوش بالوجه " وتم نقل المصاب للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول المدعو شريف م ال52 سنة موظف ومقيم قرية رمسيس بدائرة المركز .مصاب "رش خرطوش بالوجه" وتم حجزه بها للعلاج.

وبسؤاله .. اتهم نجل عمه صالح م م ال62 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليه بسلاح نارى (فرد خرطوش) كان بحوزته محدثًا إصابته المُشار إليها .. لخلافات بسبب الجيرة بأرضهما الزراعية ميراث.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز  من ضبط المتهم المذكور والسلاح المستخدم "فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع "وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المُشار إليه ..وتحرر المحضر اللازم. وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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