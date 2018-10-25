برلماني: الدواء خط أحمر..ويحذر المواطنين من الأدوية مجهولة المصدر

حذر النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بالبرلمان، المواطنين من اللجوء لشراء الدواء من بعض التطبيقات على الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعى قائلا:" الدواء خط أحمر".



واوضح الشيخ فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كافة الاحتمالات التى قد تؤدى إلى تداول الدواء عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات الموبايل متوقعة، مشيرا إلى أن الأسباب قد ترجع إلى نقص بعض الادوية فى الصيدليات أو أن الادوية تكون مغشوشه فيلجأ أصحابها إلى بيعها بعيدا عن أعين هيئة الرقابة على الأدوية.



وطالب "الشيخ" المواطنين من ضرورة التأكد من مصادر الدواء التى يشترونها لما لها صله مباشرة بصحتهم.



تجدر الاشارة إلى أن نقابة الصيادلة، أكدت فى بيان، أن هناك مافيا لتجارة الأدوية المغشوشة منتهية الصلاحية،يقومون ببيع الادوية المغشوشة للمواطنين من خلال تطبيقات على الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعى، وكذا بعض عيادات الأطباء مما يؤدى إلى خطر بالغ على صحة المواطنين الذين يتم استغلال حاجتهم بعمل تخفيضات على تلك الأدوية.

