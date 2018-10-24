ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

بعد إعلان القصر البريطاني الملكي، أن ميجان ماركل، سترزق بمولودها الأول من زوجها الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، وأنها تخطت فعليًا شهرها الثالث من الحمل، تصدرت ميجان الصحف العالمية بعد الإعلان عن نبأ حملها.



وحرصت عدسات المصورين على متابعتها بشكل يومي، لترصد إطلالتها بعد الحمل، مع بدء جولتهما الملكية الأولى منذ الزواج، فىو استراليا.



أعتمدت ميجان ماركل على الإطلالات التى تجمع بين الأناقة والراحة، كما حرصت على تنوع الأزياء التي ارتدتها من حيث الخامة و الألوان و الموديل، ولم تستطع ميجان الظهور بإطلالات تساعدها على إخفاء حملها، بل ظهرت ببعض التصميمات ذات القصات المجسمة بسيطًا التى كشفت عن ملامح حملها.



وأشارت بعض التقارير والصحف الأجنبية ،إلى أن اختيارات ميجان ماركل تتميز بالوضوح و اختارت الانسيابية العصرية، و الفساتين الطويلة واعتمادها على الأزياء الواسعة لضمان الراحة، مع اختيار ألوان غير تقليدية ، وأفادت بعض التقارير الأخرى بأنها اختارت الملابس الشبابية والعصرية مع الحفاظ على عنصر الأناقة.