رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد فرع بورسعيد..صور

شهدت مستشفيات بورسعيد للتأمين الصحي اليوم الأربعاء جولة تفقدية للدكتورة "سهير عبد الحميد " رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمتابعة المراحل النهائية لأعمال التطوير بالمستشفيات والمرور على لجان فحص فيروس سى للوقوف على فاعلية المشاركة تحقيقا لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى.



وأكدت عبد الحميد أن الزيارة في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالمضي قدمًا في إجراءات وخطوات حزمة إطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، وسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالبدء في المشروع وكذا الاستعدادات النهائية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.



وتفقدت الدكتورة سهير عبد الحميد مركز الغسيل الكلوي بمستشفى المبرة.



يذكر أنه تم نقل 60 مريض من مستشفيات بورسعيد العام وبورفؤاد العام إلى مركز المبرة وقد تم استيعابهم بالقسم الجديد بعد تجهيزه في 24 ساعة فقط.