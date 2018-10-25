الصهاينة يواصلون جرائمهم الوحشية.. قوات الاحتلال تعتدي على رهبان كنيسة الأقباط المصرية وتعتقل أحدهم.. نواب البرلمان يطالبون بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول هذه الجرائم البشعة

متحدث البرلمان: إسرائيل تتحدى العالم بانتهاكها حرمة كنيسة دير السلطان

حقوق الإنسان بالبرلمان تدين انتهاك إسرائيل لكنيسة دير السلطان بالقدس برلماني: الاحتلال الصهيوني أظهر وجهه القبيح بالاعتداء على رهبان دير السلطان نائب يدين اعتداء شرطة الاحتلال على رهبان أقباط ويطالب المجتمع الدولى بالتدخل









استنكر عدد من نواب البرلمان اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلى صباح أمس، الأربعاء، على رهبان كنيسة الأقباط المصرية واعتقال أحدهم، خلال وقفة احتجاجية عند باب "دير السلطان القبطي" بمحاذاة كنيسة القيامة بالقدس القديمة، حيث أكدوا أن الاحتلال الصهيونى أظهر وجهه القبيح بالاعتداء على رهبان دير السلطان الذين ينتمون للكنيسة المصرية بالقدس الشرقية فى صورة تنم عن همجية الاحتلال ووحشيته وعدم احترامه لأى مواثيق دولية تدعو لاحترام حقوق الإنسان ودور العبادة ورجال الدين أيا كانت ديانتهم، كما طالبوا بتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية حول هذه الجرائم الاسرائيلية البشعة.





من جانبه أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت لا تعترف بالشرعية الدولية، وتتحدى المجتمع الدولي؛ بعد انتهاكها لحرمة كنيسة دير السلطان بالقدس الشرقية، مطالبا المجتمع الدولى- خاصة منظمة الأمم المتحدة- سرعة التدخل بشأن جرائم سلطات الاحتلال ضد عدد من آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس واحتجاز أحدهم.





وتساءل "حسب الله" فى بيان له،: هل اسرائيل فوق المحاسبة؟ ولماذا يصمت المجتمع الدولى ضد الجرائم الإسرائيلية البشعة التى وصلت الى حد الاعتداء على آباء وشمامسة كنيسة دير السلطان؟، معلنا رفضه التام للتعرض لرجال الدين.





وطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق دولية حول هذه الجرائم الاسرائيلية البشعة.





وقال الدكتور صلاح حسب الله انه يجب على المجتمع الدولى ان يسارع ويأخذ برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى حول مسيرة السلام فى الشرق الاوسط؛ حتى يتم انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أسس وقرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





وأدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشدة، جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد عدد من آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس، واحتجاز أحدهم.





وتساءلت اللجنة برئاسة النائب علاء عابد، فى بيان لها،: "لماذا يصمت المجتمع الدولى ضد الجرائم الاسرائيلية البشعة والتى وصلت الى حد الاعتداء على آباء وشمامسة كنيسة دير السلطان.، معلنة رفضها التام للتعرض إلى رجال الدين"، كما تساءلت عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية التى تدعى انها تحمى حقوق الانسان وتحمى أقباط العالم، وها هي تقف صامتة وتشاهد انتهاك سلطات الاحتلال الاسرائيلى لكنيسة دير السلطان بالقدس الشرقية.





وطالبت اللجنة، ميشيل باشليه، مفوض حقوق الانسان للأمم المتحده والمنظمات الدوليه والمحلية، التحرك فورا؛ لوقف العنف والتجاوزات ضد رجال الدين.





وقال النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الاحتلال الصهيونى أظهر وجهه القبيح بالاعتداء على رهبان دير السلطان الذين ينتمون للكنيسة المصرية بالقدس الشرقية فى صورة تنم عن همجية الاحتلال ووحشيته وعدم احترامه لأى مواثيق دولية تدعو لاحترام حقوق الإنسان ودور العبادة ورجال الدين أيا كانت ديانتهم.





جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا على أنه في حقيقة الأمر الاحتلال الصهيونى لا يفرق بين لون أو دين أو جنس طالما يتعارض مع اطماعه وشهوته فى اغتصاب ما ليس ملكه، متابعا:" سبحان الله تسمية الدير بدير السلطان نسبة للسلطان صلاح الدين المسلم الذى أعاد الدير للرهبان المسيحيين المصريين بعد الحروب الصليبية".





وتابع حديثه:" يبقى السؤال أين أمريكا حامى حمى المسيحية فى العالم؟ وأين هو موقفها من هذا الاعتداء على الأديرة المسيحية وإهانة رجال الدين المسيحى؟، مستطردا:" لم نشاهد مندوبا للبيت الأبيض يزور إسرائيل لكى يوبخها مثلا أو حتى لم تطل علينا المتحدثة الرسمية كى تستنكر ما حدث لمخالفته الإتفاقيات الدولية والأمم المتحدة ولوائحها ومجلس الأمن وقراراته وتلوح بتطبيق العقوبات على إسرائيل ويعيد هذا للأذهان نفس الموقف الأمريكى الصامت من حرق عشرات الكنائس المسيحية فى مصر إبان حكم الإخوان حلفاء الأمريكان ولا حتى الإشادة بقيام الجيش المصرى ببناء هذه الكنائس فى حكم الرئيس السيسى.





واختتم حديثه:" نهاية القول أن التحالف الإسرائيلى الأمريكى يخرج لسانه للعالم ويقول إن القاعدة الحاكمة هى المصالح وليست القيم ولا المبادئ ولا الاتفاقيات الدولية ".





وأدان النائب إسماعيل نصر الدين اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأربعاء، على رهبان كنيسة الأقباط المصرية واعتقال أحدهم، خلال وقفة احتجاجية عند باب "دير السلطان القبطي" بمحاذاة كنيسة القيامة بالقدس القديمة، قائلا: هذا الأمر مرفوض جملة وموضوعا ولابد من وقفة مع الكيان الصهيونى وتجاوزاته المستمرة.





وناشد نصر الدين، فى بيان له اليوم، العالم بسرعة التدخل فورا لدى سلطات الاحتلال لإيقاف هذه الاعتداءات وعدم دخول الدير بحجة الترميم، لأن ذلك من صلاحيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقط، بالإضافة إلى حق الفلسطينيين في السيادة على أرضهم، مشددا على ضرورة ووقف إجراءات الاحتلال المخالفة لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولى الإنسانى.





وانتقد النائب اعتداء شرطة الاحتلال على رهبان الكنيسة خلال اعتصامهم أمام باب "دير السلطان" ، بالضرب والدفع واعتقال أحدهم، وأبعدتهم بالقوة عن المكان، مؤكدا على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتزحزح.





وكانت نظمت الكنيسة القبطية صباح اليوم وقفة عند باب "دير السلطان القبطى" ؛ احتجاجا على رفض حكومة الاحتلال قيام الكنيسة بأعمال الترميم اللازمة داخل الدير فيما تقوم طواقم البلدية بأعمال الترميم داخله لصالح الأحباش دون موافقة الكنيسة القبطية.