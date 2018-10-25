رئيس مدينة شبرا الخيمة يقرر رصف شارع من أجل مصاب بضمور العضلات

أمر اللواء مجدى الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، بتهيئة ورصف الشارع الذي تقيم فيه أسرة الشاب أحمد محمود أبو الوفا، المصاب بضمور فى عضلات الجسد، وشلل رباعى، فى استجابة لوالده وأسرته لضمان سهولة حركته.





وقال رئيس المدينة، إنه تم توفير كرسى متحرك إلكترونى للشاب والتواصل مع والده، مؤكدًا أنه لا تهاون فى السعى لعلاج حالة الشاب أحمد والوقوف بجانبه حتى يتم علاجه.





كان فريق طبى برئاسة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قد زار الشاب أحمد فى إطار توجيهات الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية.





وتضمن الفريق أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى ناصر العام، وأخصائي المخ والأعصاب بمستشفى ناصر العام، وتم الكشف على المريض، وتم عمل تحليل فيروس "سي" وقياس نسبة السكر وقياس ضغط الدم.





وأكد وكيل وزارة الصحة، ضرورة القيام بالزيارة الدورية للحالة والمتابعة المستمرة له وتوفير الأدوية اللازمة وتقديم له الرعاية المطلوبة له.