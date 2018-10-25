ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس مدينة شبرا الخيمة يقرر رصف شارع من أجل مصاب بضمور العضلات

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:10 ص
المصاب
المصاب
إبراهيم الهوارى
أمر اللواء مجدى الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، بتهيئة ورصف الشارع الذي تقيم فيه أسرة الشاب أحمد محمود أبو الوفا، المصاب بضمور فى عضلات الجسد، وشلل رباعى، فى استجابة لوالده وأسرته لضمان سهولة حركته.

وقال رئيس المدينة، إنه تم توفير كرسى متحرك إلكترونى للشاب والتواصل مع والده، مؤكدًا أنه لا تهاون فى السعى لعلاج حالة الشاب أحمد والوقوف بجانبه حتى يتم علاجه.

كان فريق طبى برئاسة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قد زار الشاب أحمد فى إطار توجيهات الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية.

وتضمن الفريق أخصائي العلاج الطبيعي بمستشفى ناصر العام، وأخصائي المخ والأعصاب بمستشفى ناصر العام، وتم الكشف على المريض، وتم عمل تحليل فيروس "سي" وقياس نسبة السكر وقياس ضغط الدم.

وأكد وكيل وزارة الصحة، ضرورة القيام بالزيارة الدورية للحالة والمتابعة المستمرة له وتوفير الأدوية اللازمة وتقديم له الرعاية المطلوبة له.

loading...

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

إعلان سوداني مبشر حول مفاوضات سد النهضة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا

الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

ألف جنيه إيرادات فيلم يوسف الشريف هذا الأسبوع

شاهد.. تساقط أجسام غريبة سوداء من السماء

البدلاء سلاح فتاك لـ دورتموند خلال الموسم الحالي

برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو

3 سنوات في جحيم الإرهاب.. قصة رهينة تحرير الشام الياباني من الأسر إلى الحرية

المقاولون العرب تنفذ مبنى الخارجية والبنك المركزي بدولة تشاد

التموين تطرح البطاطس بـ 9.25 جنيه.. والطماطم بـ 8 جنيهات

محمد صلاح يحقق انجاز فريدا ويتخطى رونالدو وزيدان في دوري الأبطال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في باريس ..صور

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

فيديو

الزراعة: هنخلص على المحتكرين وسعر البطاطس سينخفض إلى 5 جنيهات
الرئيس الأمريكي يقبل زوجته أمام الجميع ..فيديو
برد وأمطار.. هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة.. فيديو
أحمد موسى: الملك محمد صلاح يعود للتسجيل اليوم ..فيديو
أحمد موسى: الإرهابى محمد ناصر عرض صورة من فيلم وزعم أنها لـ خاشقجي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟