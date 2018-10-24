تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية كتائب حلوان.. ممثل النيابة: المتهمون ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين .. والقضية تاريخ أسود يضاف لسوءات الإخوان

تأجيل محاكمة 213 متهما في كتائب حلوان للغد لاستكمال مرافعة النيابة

نيابة أمن الدولة عن متهمي كتائب حلوان:

عم الظلام البلاد وأضروا بالعباد

إضافة للتاريخ الأسود للإخوان

ممثل نيابة أمن الدولة يستعين بمقولة حسن البنا خلال محاكمة أفراد كتائب حلوان

أجلت، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 213 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بـ "كتائب حلوان"، لجلسة غد الخميس ٢٥ أكتوبر لاستكمال مرافعة النيابة.وقال ممثل نيابة امن الدولة، خلال المحاكمة انه تم تشكيل لجنة عليا أسست ملف "الحراك الثوري" حيث كان مقدمة لتشكيل ٣ لجان نوعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية لاستهداف الشرطة والأماكن الحيوية وإِشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لافتا الى أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة.ووصف ممثل النيابة، المخطط بـ"الشيطاني"، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا وشرعوا في قتلهم.وذكر ممثل النيابة أن اللجان الثلاثة المُشار اليها كانت لجان :"شرق القاهرة وجنوب الجيزة وجنوب القاهرة"، وكان موكلًا اليهم التعدي على رجال الأمن، وتفجير أبراج الكهرباء، واستخدام العقوبات المفرقعة، معقبا: "عم الظلام البلاد وأضروا بالعباد".وقال ممثل النيابة، ان المتهمين ارتكبوا جرائم استهدفوا فيها حماة الوطن، الدين استقبلت أجسادهم الطاهرة طلقات الغدر والخيانة، لافتا الى أن حكم هيئة المحكمة سيكون رادعا للمتهمين ومن هم علي شاكلتهم ممن خانوا الوطن وباعوا أراضيه ومن كان بداخلهم الحقد والبغضاء له.واستكمل ممثل النيابة، جئنا اليوم بقضية هي تاريخ اسود يضاف لسوءات الإخوان، مشيرا الي وقائع القضية التي تمثلت في تخطيط الجماعة لتطوير عملياتها النوعية، وتشكيل خليات ردع، لتُشير المرافعة الى تشكيل ما يسمى "تحالف دعم الشرعية"، معقبة على الاسم الذي اتخذوه لأنفسهم بتعليق :"شرعية القتل والدماء".وأضاف ممثل النيابة أن هدف تلك الجماعة هو الدعوة للتجمهر عبر الصفحات الإلكترونية، مشيرا الى أن تلك التجمهرات ادعوا أنها "سلمية"، لافتة في مرافعتها الى وجود تكليفات بتبني العنف ومهاجمة المنشآت الحكومية ومصالح الجماهير، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات.ولفت ممثل النيابة، خلال مرافعته، إلى الواقعة التاريخية التي تتشابه معها وقائع الدعوى، حيث أسس حسن البنا نظامه الخاص في بداية جماعة الإخوان المسلمين، والذي قامت خلاياه العنقودية بارتكاب جرائم اغتيال، مشيرًا إلى مقولة البنا الشهيرة حينها حين تبرأ منهم: "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين".وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.