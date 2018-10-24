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سوريا تحصد الميدالية الذهبية في مهرجان الطهاة العرب برأس سدر‎.. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
عدسة/ عمرو سيد
كرمت نيفين أبوزيد رئيس مهرجان اتحاد الطهاة العرب في ختام اعماله مساء اليوم "الأربعاء" بمدينة رأس سدر، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة نظرا لجهودها الكبيرة في دعم المهرجان وخروجه بشكل يليق بسمعة مصر الدولية.

وحضر حفل الختام المهندس علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر ومدير أمن جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة ونخبة من الصحفيين ووسائل الإعلام.

وشاركت الجزائر بوفد كبير برئاسة الشيف عماد زمشة رئيس مكتب اتحاد الطهاة العرب في الجزائر ورزقي ضيف شرف المهرجان، وقام الشيف عماد زمشة رئيس الوفد بتسليم كأس خاص لرئيس المهرجان نيفين أبوزيد تقديرا لها على حسن التنظيم.

وأعلن حسام آدم مدير عام المهرجان عن أسماء الدول الفائزة في مسابقة الفرق الجماعية حيث فازت سوريا بالميدالية الذهبية بينما فازت الجزائر بالميدالية الفضية ومصر بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة النحت فاز الشيف حمادة هاشم من مصر بالميدالية الذهبية، بينما فاز الشيف هاني المنفي من مصر أيضا بالميدالية الفضية.

وأعلن الشيف محمد القماش المدير التنفيذي للمهرجان عن نتائج الفردي حيث شارك في المسابقة 44 متسابقا من جنسيات مختلفة وأسفرت النتائج عن فوز سوريا بـ8 ميداليات ذهبية و8 فضيات والجزائر بـ5 ميداليات ذهبية و4 فضيات بينما فازت ليبيا بـ 2 ميدالية ذهبية و2 فضية، وفازت مصر بـ 3 ميداليات ذهبية و2 فضية.

وفاز طلاب المعهد العالي للسياحة والفنادق برأس سدر بعدد 4 ميداليات فضية للشيفات أحمد صابر مصطفي محمد والشيف مصطفي جمال حسن محمد والشيف سعيد محمد طايع أحمد والشيف أحمد عبدالله إبراهيم محمود.

وضمت لجنة التحكيم الشيف ريتشارد الخوري والشيف فادي طنبوزة من لبنان والشيف سلطان السهلي من المملكة العربية السعودية والشيف نجلاء عبدالحفيظ من المغرب والشيف عماد زمشة والسيدة رزقي من الجزائر والشيف محمد يحيي من سوريا والشيف ياسر الخولي من مصر.
سوريا تحصد الميدالية الذهبية في مهرجان الطهاة العرب برأس سدر‎.. صور
سوريا تحصد الميدالية الذهبية في مهرجان الطهاة العرب برأس سدر‎.. صور
سوريا تحصد الميدالية الذهبية في مهرجان الطهاة العرب برأس سدر‎.. صور
سوريا تحصد الميدالية الذهبية في مهرجان الطهاة العرب برأس سدر‎.. صور
سوريا تحصد الميدالية الذهبية في مهرجان الطهاة العرب برأس سدر‎.. صور
سوريا تحصد الميدالية الذهبية في مهرجان الطهاة العرب برأس سدر‎.. صور
سوريا تحصد الميدالية الذهبية في مهرجان الطهاة العرب برأس سدر‎.. صور
سوريا تحصد الميدالية الذهبية في مهرجان الطهاة العرب برأس سدر‎.. صور
سوريا تحصد الميدالية الذهبية في مهرجان الطهاة العرب برأس سدر‎.. صور
سوريا تحصد الميدالية الذهبية في مهرجان الطهاة العرب برأس سدر‎.. صور
سوريا تحصد الميدالية الذهبية في مهرجان الطهاة العرب برأس سدر‎.. صور
سوريا تحصد الميدالية الذهبية في مهرجان الطهاة العرب برأس سدر‎.. صور
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