فريق سيراميكا كليوباترا يصل السويس استعدادا لملاقاة الترسانة .. صور

وصل فريق سيراميكا كليوباترا إلى السويس استعدادا لملاقاة منافسه الترسانة في مباراة تعد قمة المجموعة الثانية "القاهرة" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز ب .



ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والعودة إلى صدارة المجموعة بعد الهزيمة أمام فريق كوكاكولا الجولة الماضية.



جدير بالذكر أن الترسانة يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ١٤ نقطة بينما يأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد ١٣ نقطة.