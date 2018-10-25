برلماني يثمن دور الرئيس السيسي في إعادة العلاقات مع دول أفريقيا

ثمّن النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب، الدور الذي يقوم به عبد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إعادة العلاقات مع دول أفريقيا لما فى ذلك ضرورة قصوى وأبعاد سياسية واقتصادية وإنسانية مشتركة مع دول القارة السمراء.





وأوضح "الشيخ"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر والسودان تربطهما علاقات إيجابية، لافتًا إلى الترابط الوثيق بين القاهرة والخرطوم والمشاركة والتواصل الدائم حتى فى التعليم والدراسة.





وأكد أن مساعى الرئيس السيسى الأفريقية وحرصه على تعميق العلاقات مع دول القارة السمراء تعود على الجميع بالنفع الاجتماعى والاقتصادى، لافتًا إلى أن السوق الأفريقية سوق ناشئة وكان يجب تعميق العلاقات معها.





يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الخميس، إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يومًا واحدًا لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع السودان.





ومن المقرر أن تسبق اجتماعات اللجنة الرئاسية المشتركة اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية المشتركة.





ويعد هذا ثاني اجتماع للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان على المستوى الرئاسي حيث عقد الأول في 5 أكتوبر 2016 بقصر الاتحادية بالقاهرة، بما يعكس التعبير عن إرادة سياسية واضحة للوصول بمستويات التعاون المشترك إلى الآفاق التي تتسق مع ما يجمع البلدين من أواصر مشتركة وكذلك مع الإمكانات الهائلة لتعميق وتعزيز العلاقات المصرية السودانية، والتي توليها مصر اهتمامًا خاصًا.