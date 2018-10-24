هاني الناظر : 4 نصائح للاستعداد لفصل الخريف

تشهد الأرصاد الجوية حالة من التقلبات خلال هذه الفترة من العام ، وهو ما يمكن أن يتسبب لنا في العديد من المضاعفات، او حتى الإصابة ببعض الامراض، واكثر من يتعرضون لهذه المضاعفات كبار السن ، والأطفال.



وحذر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، في تصريحات قام بنشرها عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك أنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة هذه الأيام، وذلك بسبب التقلبات الجوية، والتي سوف نتعرض لها في فصل الخريف، والتقلبات الجوية اهم ما يميز فصل الخريف.



وناشد الناظر انه احتمال كبير بأن نواجه انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، وهو ما يجعلنا نعاني من الحساسية الجلدية والصدرية، وبالأخص بين كبار السن، والأطفال، لذا يفضل اتباع بعض النصائح:



1- تجنب الخروج أوقات العواصف.



2- إغلاق النوافذ جيدا خلال التواجد في المنزل.



3- عند ظهور أعراض الحساسية يمكن تناول التلفاست، أو الزيرتيك، وذلك بنسبة ملعقة صغيرة للأطفال، او قرص للكبار.



4- إذا حدث اى انخفاض في درجات الحرارة فعلينا ارتداء الملابس القطنية الثقفيلة، وخاصة عند الخروج في الصباح الباكر، او في وقت متأخر ليلا.