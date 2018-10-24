مصرع ربة منزل دهستها سيارة بطريق الخدمات بوادى النطرون

لقيت ربة منزل مصرعها في حادث عبور مشاة حيث صدمتها احدى السيارات عند الكيلو 139 "طريق الخدمات" بدائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد.



كان مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 139 ( طريق الخدمات) اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز.



وتبين بالانتقال والفحص والمعاينة أنه أثناء عبور المدعوة أمينه ر ع 29 سنة ربة منزل ومقيمة السلام بالقاهرة للطريق المشار إليه اصطدمت بها إحدى السيارات المارة بالطريق وقد إستمر قائدها بالسير دون توقف، مما أدى لإصابتها ووفاتها وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد.



وبسؤال شقيقتها بدريو 40 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت بمضمون ما تقدم ولم تتهم أحد أو تشتبه في وفاتها جنائيًا.

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.