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أخبار العالم

مصطفى بكري: محمد بن سلمان رد بقوة على مروجي الشائعات

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:38 م
صدى البلد
مريم صليب
كتب البرلماني والصحفي مصطفى بكري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر تعليقا على منتدى مستقبل الاستثمار السعودي بشأن القضية الأخيرة التي أثارت ضجة اعلامية والرأي العام وروجت الكثير من الشائعات بسببها.

قال بكري: "الرسائل التي بعث بها الأمير محمد بن سلمان في مداخلته امام منتدى مستقبل الاستثمار المنعقد بالمملكة العربية السعودية. 
- أن من ارتكبوا حادث مقتل جمال خاشقجي لن يفلتوا من العقاب
- أن هذا الحادث غير مبرر وقد اصاب السعوديين جميعا بالألم
- أن المملكة تتعاون مع تركيا في اطار التحقيقات وأن هناك من يسعي الي افساد العلاقه السعوديه - التركيه وهذا لن يحدث.
- أن المملكه ماضية في احداث اقتصادية كبري وأن الارقام ومعدلات النمو وتراجع العجز وزيادة حجم الموازنة العامة وفرص التشغيل هي التي تؤكد ذلك. 
- أن صورة الشرق الاوسط الاقتصادية سوف تتغير الي الافضل خلال السنوات الخمس القادمة وسنكون امام أوروبا الشرق الاوسط". 

وأضاف بكري أن بن سلمان أشاد بعدد من التجارب الاقتصادية وفي مقدمتها التجربة المصرية حيث ابدي اعجابه بمعدل النمو الاقتصادي الذي وصل الي اكثر من ٥٪ خلال ٤ سنوات ، وكذلك الانجازات الاقتصاديه التي تحققت والتقدم في العديد من المجالات الاخري بينها الاسكان والبنية التحتية. 
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