ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ننشر صور مراسم توقيع البيان الختامي للجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:35 م
صدى البلد
محمد وديع
عقدت لجنة التشاور السياسي بين مصر والسودان اجتماعا برئاسة سامح شكري وزير الخارجية ود. الدرديرى محمد أحمد وزير خارجية السودان بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك تمهيدا لعقد الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة الرئاسية المشتركة بين البلدين، والتي تنعقد غدا على مستوى رئيسيّ البلديّن.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اجتماع لجنة التشاور السياسي يمثل فرصة طيبة لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية وتقييم ما تحقق من نتائج، حيث وجه وزير الخارجية سامح شكري في مستهل الاجتماع الشكر للجانب السوداني على حسن الضيافة.

وأشاد بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، والتواصل الدائم بينهما على كافة المستويات، خاصة منذ اجتماع رئيسي البلدين على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا في يناير 2018، ثم زيارة الرئيس البشير إلى القاهرة في مارس الماضي، فضلا عن زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم في يوليو الماضي.

وأضاف حافظ أن الوزير شكري أشار إلى عددٍ من التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية مؤخرا في العديد من المجالات، وفى مقدمتها التعاون في مشروع الربط الكهربائي، حيث زار وزير الكهرباء والطاقة السودان في مايو الماضي، وتم الاتفاق على الخطوات اللازمة للربط الكهربائي ليبدأ تشغيل المشروع في الأشهر المقبلة، وكذلك بدء دراسات مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين.

كما شملت التطورات الإيجابية اتخاذ خطوات للتعامل مع التحديات التي تواجه هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، فضلا عن اتخاذ لجنة المنافذ البرية عددًا من الإجراءات بهدف تسهيل عبور الأفراد والبضائع بين الجانبين، وذلك بجانب نجاح اللجنة القنصلية في التعامل مع العديد من المسائل ذات الصلة وأكد الوزير شكري خلال الاجتماع عزم مصر تنفيذ كافة الاتفاقيات التي توقع بين الجانبين.

وأضاف المتحدث أنه تم كذلك خلال الاجتماع إثارة أهمية عمل الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، موضحا أن التعاون الثنائي شهد أيضا خلال العام الحالي تبادل زيارات وفود الدبلوماسية الشعبية، حيث زار وفد الدبلوماسية الشعبية السوداني القاهرة خلال الفترة من 28 أبريل إلى 3 مايو 2018، والتقى بكبار المسئولين المصريين، ونظم عدة فعاليات ثقافية وفكرية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية السودان عن اهتمام بلاده بالعمل على تطوير العلاقات مع مصر في كافة المجالات، ومواصلة التعاون من أجل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، فضلا عن تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكري أكد على استمرار التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، مشيدا بجهود الحكومة السودانية لإحلال السلام في المنطقة.

وأوضح أن الوزير وجه الدعوة للجانب السوداني للمشاركة في الاجتماع المقبل للدول المشاطئة للبحر الأحمر، بالإضافة إلى تناول جهود إحلال السلام في جنوب السودان، حيث هنأ وزير الخارجية نظيره السوداني على نجاح جهود توقيع اتفاق السلام في جنوب السودان مؤخرا، مؤكدا دعم مصر في هذا الصدد، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما في هذا الشأن.
ننشر صور مراسم توقيع البيان الختامي للجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة
ننشر صور مراسم توقيع البيان الختامي للجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة
ننشر صور مراسم توقيع البيان الختامي للجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة
loading...

ترشيحاتنا

إحالة أوراق زوجة وعشيقها بالدقهلية إلى المفتي لقتلها زوجها

أقوى عقاب للمدرس المتحرش.. الأب يلقنه درسا قاسيا.. فيديو وصور

زراعة الفيوم تزف خبرا سار للمواطنين حول انفراج أزمة الطماطم

الخارجية: مصر تنجح في الإفراج عن الراهب المحتجز لدى الشرطة الإسرائيلية

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار خلال يومي الخميس والجمعة

ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا بأردوغان

نادين الراسي: من ظلمني سيبكي دما ومش مصاحبة حد يصرف عليا.. فيديو

بث مباشر مباراة ليفربول محمد صلاح في مواجهة النجم الأحمر لايف

موعد مباراة الاهلي القادمة في البطولة العربية

وليد سليمان أيقونة الأهلى.. أخرج من فمك نار حتى تنضم إلى منتخب مصر

مى حلمى تكشف حقيقة هجومها على ريهام سعيد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع والي لبحث ملفات التضامن الاجتماعي

فيديو

أحمد موسي ينفعل على الهواء ويهاجم الكيان الصهيونى.. فيديو
أحمد موسي: العالم صمت على الانتهاكات الإسرائيلية ضد الراهب مكاريوس
بالفيديو.. السيسي يشهد احتفالية القوات المسلحة
أحمد موسى يعرض لحظة وصول الرئيس إلى مركز المنارة للمؤتمرات.. فيديو
وحيد دوس يكشف عن فارق علاج فيروس سي فى مصر وأمريكا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟