ننشر صور مراسم توقيع البيان الختامي للجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة

عقدت لجنة التشاور السياسي بين مصر والسودان اجتماعا برئاسة سامح شكري وزير الخارجية ود. الدرديرى محمد أحمد وزير خارجية السودان بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك تمهيدا لعقد الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة الرئاسية المشتركة بين البلدين، والتي تنعقد غدا على مستوى رئيسيّ البلديّن.



وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اجتماع لجنة التشاور السياسي يمثل فرصة طيبة لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية وتقييم ما تحقق من نتائج، حيث وجه وزير الخارجية سامح شكري في مستهل الاجتماع الشكر للجانب السوداني على حسن الضيافة.



وأشاد بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، والتواصل الدائم بينهما على كافة المستويات، خاصة منذ اجتماع رئيسي البلدين على هامش القمة الأفريقية بأديس أبابا في يناير 2018، ثم زيارة الرئيس البشير إلى القاهرة في مارس الماضي، فضلا عن زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم في يوليو الماضي.



وأضاف حافظ أن الوزير شكري أشار إلى عددٍ من التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية مؤخرا في العديد من المجالات، وفى مقدمتها التعاون في مشروع الربط الكهربائي، حيث زار وزير الكهرباء والطاقة السودان في مايو الماضي، وتم الاتفاق على الخطوات اللازمة للربط الكهربائي ليبدأ تشغيل المشروع في الأشهر المقبلة، وكذلك بدء دراسات مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين.



كما شملت التطورات الإيجابية اتخاذ خطوات للتعامل مع التحديات التي تواجه هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، فضلا عن اتخاذ لجنة المنافذ البرية عددًا من الإجراءات بهدف تسهيل عبور الأفراد والبضائع بين الجانبين، وذلك بجانب نجاح اللجنة القنصلية في التعامل مع العديد من المسائل ذات الصلة وأكد الوزير شكري خلال الاجتماع عزم مصر تنفيذ كافة الاتفاقيات التي توقع بين الجانبين.



وأضاف المتحدث أنه تم كذلك خلال الاجتماع إثارة أهمية عمل الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، موضحا أن التعاون الثنائي شهد أيضا خلال العام الحالي تبادل زيارات وفود الدبلوماسية الشعبية، حيث زار وفد الدبلوماسية الشعبية السوداني القاهرة خلال الفترة من 28 أبريل إلى 3 مايو 2018، والتقى بكبار المسئولين المصريين، ونظم عدة فعاليات ثقافية وفكرية.



من جانبه، أعرب وزير خارجية السودان عن اهتمام بلاده بالعمل على تطوير العلاقات مع مصر في كافة المجالات، ومواصلة التعاون من أجل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، فضلا عن تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين خلال الفترة القادمة.



وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكري أكد على استمرار التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، مشيدا بجهود الحكومة السودانية لإحلال السلام في المنطقة.



وأوضح أن الوزير وجه الدعوة للجانب السوداني للمشاركة في الاجتماع المقبل للدول المشاطئة للبحر الأحمر، بالإضافة إلى تناول جهود إحلال السلام في جنوب السودان، حيث هنأ وزير الخارجية نظيره السوداني على نجاح جهود توقيع اتفاق السلام في جنوب السودان مؤخرا، مؤكدا دعم مصر في هذا الصدد، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما في هذا الشأن.