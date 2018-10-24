خالد الجندي يفسر قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا.. فيديو

فسر الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامى، قوله تعالى إنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، إن الله لا يعجزه شيء فى الكون، ولا يوجد عند الله معدوم، وكل شئ معلوم بقدرته.



وأضاف الجندي، خلال لقائه على فضائية "dmc"، أن الله إذا أراد شيئا يأمره بأن يكون فيكون مع عدم وجوده فى بدء الأمر، ويقول ابن القيم فى هذا الأمر: فالله يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم ما لم يكن إن كان وكيف كان سيكون".



وتابع: هذا يدل على قدرته واقتداره سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وفي زوالها وفنائها.

