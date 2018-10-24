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أخبار البلد

الكويت تشارك في فعاليات الدورة الرابعة لملتقى القاهرة للخط العربي .. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:30 م
صدى البلد
القسم الدبلوماسي
أكد فريد العلي رئيس مركز الكويت للفنون الإسلامية على اهتمام الكويت برعاية ودعم الفنون الإسلامیة عبر العديد من المتاحف والمزارات مثل  دار الآثار الإسلامية ومتحف طارق رجب والمتحف الوطني وغیرھا.

وأشار العلي إلي حرص بلاده على المشاركة في جميع الفعالیات الثقافیة العربیة والدولیة سعيا لإبراز المستوى الثقافي والفني المتمیز الذي وصلت إلیه الكويت وفي مقدمتها ملتقى القاھرة الدولي للخط العربي المقام حاليا في قصر الفنون بدار الأوبرا والذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم  وزیرة الثقافة والقائم بأعمال سفارة دولة الكویت بالإنابة المستشار عبدالعزیز البشر وبمشاركة أكثر من 150 خطاطا من 27 دولة من بینھا الكویت.

وأضاف العلي أن مركز الكويت للفنون الإسلامية سیعرض مطبوعاته ضمن محاضرات وورش عمل الملتقى مؤكدا أن المركز لدیه مجموعة متمیزة من الكتب في مجال الخط العربي والزخرفة ستساعد الباحثين و الخطاطين المشاركين في الملتقى .
   
وأشار العلي إلى أن مركز الكويت للفنون الإسلامية سیقیم ورشة عمل غدا الخمیس لطلبة المدارس ببیت السناري الأثري في القاھرة بعنوان (اكتشف الفن الإسلامي) وذلك بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، موضحا أن الغرض من الورشة تبسیط مفاھیم الفن الإسلامي من خط عربي وزخرفة إسلامية وتطبیقاتھا على الخزف والخشب والمنسوجات والسجاد والمشغولات المعدنیة للأطفال.

من جھته أعرب نائب رئیس مركز الكويت للفنون الإسلامية الدكتور جاسم المعراج عن سعادته بالمشاركة في ملتقى القاھرة الدولي، مشيرا إلى أنه يشارك في الملتقى بثلاث لوحات الاولى بخط المحقق الممزوج بالأسلوب العثماني التقليدي مبینا أن خط المحقق غالبا ما يستخدم في كتابة المصاحف القديمة والكتابات المعماریة في المساجد .

يذكر أن الملتقى الذي تستمر فعالیاته حتى الخميس يتضمن ندوات وورش عمل تحت شعار "ھویة أمة وابداع فنان".
الكويت تشارك في فعاليات الدورة الرابعة لملتقى القاهرة للخط العربي .. صور
الكويت تشارك في فعاليات الدورة الرابعة لملتقى القاهرة للخط العربي .. صور
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